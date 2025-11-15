UNA ČOLIĆ POMUTILA UM MUŠKARCIMA! Pokazala jedan deo tela i izvala haos na mrežama, evo šta se videlo više nego što je trebalo
Una Čolić svakodnevno deli trenutke iz svog života, a pratioci često mogu da je vide u elitnim restoranima, na luksuznim destinacijama i u atraktivnim modnim kombinacijama koje redovno izazivaju brojne reakcije.
Ovog puta Una je ponovo skrenula pažnju svojim stajlingom. Naime, pozirala je u crnom miniću, preko kojeg je u početku nosila elegantan sako.
Međutim, kada ga je skinula i otkrila gola ramena, u prvi plan su došle njene obline i izražen dekolte, što je izazvalo pravu pometnju među pratiocima.
Pljuštali komentari
Komentari su se nizali jedan za drugim, a mnogi su isticali da Una izgleda bolje nego ikad i da zna kako da naglasi svoje adute.
Iako je dugo vešto skrivala svoj emotivni život, Una je nedavno rešila da svojim pratiocima otkrije i deo te intime i objavila je zajedničku fotografiju sa partnerom, što je izazvalo dodatno interesovanje javnosti.
Pogledajte dodatni snimak: