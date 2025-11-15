Slušaj vest

Una Čolić svakodnevno deli trenutke iz svog života, a pratioci često mogu da je vide u elitnim restoranima, na luksuznim destinacijama i u atraktivnim modnim kombinacijama koje redovno izazivaju brojne reakcije.

Ovog puta Una je ponovo skrenula pažnju svojim stajlingom. Naime, pozirala je u crnom miniću, preko kojeg je u početku nosila elegantan sako.

Una Čolić pokazala telo Foto: Printscreen

Međutim, kada ga je skinula i otkrila gola ramena, u prvi plan su došle njene obline i izražen dekolte, što je izazvalo pravu pometnju među pratiocima.

Pljuštali komentari

Komentari su se nizali jedan za drugim, a mnogi su isticali da Una izgleda bolje nego ikad i da zna kako da naglasi svoje adute.

1/4 Vidi galeriju Una Čolić pokazala grudi Foto: Printscreen

Iako je dugo vešto skrivala svoj emotivni život, Una je nedavno rešila da svojim pratiocima otkrije i deo te intime i objavila je zajedničku fotografiju sa partnerom, što je izazvalo dodatno interesovanje javnosti.

Pogledajte dodatni snimak: