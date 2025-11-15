Slušaj vest

Voditelj Dejan Pantelić, proslavio je svoj 56. rođendan, 14. novembra, a kako je sam svojevremeno ispričao sudbina je bila takva da je on rođen na Svetski dan dijabetesa, a oboje njegove dece, ćerka Lana i sin Vukašin, suočili su se sa ovom bolešću.

Dejan Pantelić ispričao je kako njegovi naslednici uz posebne mere opreza, vode sasvim normalan život, kao i njihovi vršnjaci.

‒ Ne znam da li se sudbina poigrala našim životom, ali zamislite da ste rođeni na Svetski dan dijabetesa, a kod kuće imate dvoje dece koja imaju dijabetes. Hoću da poručim roditeljima da, bez obzira na to što je knedla uvek u grlu kada je reč o ovom današnjem danu ‒ jedini način da se borimo je da im vratimo osmeh na lice ‒ priznao je jednom prilikom popularni voditelj, koji je u svojoj emisiji ugostio ćerku Lanu.

Lana hrabro istupila u javnosti

- Treniram tekvondo, nosim pumpu i kada imam takmičarske dane. Bez pumpe mogu da budem sat i po, dva, i na bazenu i na moru. Za sve moje drugare i drugarice imam poruku: „Nemojte da se plašite i nemojte da krijete! Evo, ja otvoreno pričam i ponosna sam na sebe, mog brata Vukašina, tatu Dekija i mamu što govorimo o tome i podižemo svest ‒ izjavila je Lana prilikom gostovanja u „150 minuta“.

Lana je prošle godine maturirala, dok njen mlađi brat ima 16 godina. Nikada se nisu previše eksponirali u javnosti, a ni njihov poznati tata nije želeo da ih ekponira bez pretaranog razloga. Kako je rekao jednom prilikom, uvek se trudio da njegova deca rastu u poštene i samostalne ljude, a on i supruga Miona u kući su insistirali na starim vrednostima, kojima su i njih učili od malena.

Inače, Deki Pantelić ovim rečima se oprostio od publike kraj malih ekrana.

Kurir / Blic

