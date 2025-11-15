Slušaj vest

Vesna Milanović pojavila se među prvima na rasprodatom koncertu Mirze Selimovića i odmah privukla svu pažnju prisutnih. Nasmejana, raspoložena i vidno ponosna, nije krila koliko joj znači uspeh pevača kojem je upravo ona uručila ključeve od stana kada je trijumfovao u „Zvezdama Granda“.

Dok je govorila o Mirzinom spektaklu, Vesna se dotakla i svog dugogodišnjeg prijatelja Saše Popovića, ali ono što je najviše intrigiralo prisutne bila je - trudnoća u porodici Popović.

Novinare je, naravno, zanimalo da li Vesna zna pol bebe koju očekuje sin Saše Popovića i Suzane Jovanović.

– To je zaista prelepa vest. Ne bih otkrivala takve stvari, to je intimno i porodično… Ali verujem da Saša negde gore zna koliko je ovo želeo. Svi se radujemo i zaista je divno – poručila je Vesna, ne skidajući osmeh sa lica.

Javno progovorila o suprugu

- Mi radimo atipične poslove, ne radimo od devet do pet. Nemamo vikende kada ih imaju svi naši prijatelji, odmore imamo drugačije. Praznici nam se vezuju za posao koji uveseljava druge ljude. Suština našeg života je ta da naše jutro ne bih menjala ni za šta na svetu - rekla je Vesna svojevremeno za Grand.

-On je jako duhovit, stalno me zeza ima uvek komentare na moj račun. On je jedan od retkih koji nema društvene mreže i ne želi da ih ima. Obično postavim slike sa njim kada je neka važna godišnjica, rođendan, ali on ne voli da postavljam slike. Došlo je takvo vreme da ako postaviš sliku na mreže, to znači da ga voliš ili da imaš neki problem u braku. Ili, moja burma je od belo-žutog zlata i kada nosim neki nakit koji mi se ne uklapa, skinem je, a onda svi pitaju ‘Gde ti je burma?’ A mi smo zajedno 32 godine – zaključila je voditeljka.

