Mirza Selimović večeras održava svoj solistički koncert u Sava Centru.

Naša vredna ekipa našla se na licu mesta, te je sa Mirzom razgovarala.

O venčanju

Koncert Mirze Selimovića Foto: Marko Karović

On je odmah progovorio o venčanju.

"Samo se čekao to pitanje. Nikad nije kasno za neka dobra veselja", rekao je Mirza pa otkrio svoju definiciju ljubavi.

"Rad na potencijalima voljene osobe je definicija ljubavi", kaže pa priznaje da od života ne traži puno.

"Ne tražim od života puna da se ne bih puno razočarao", govori i seća se pokojnog Halida.

Mirza o venčanju, njegovoj definiciji ljubavi, o Halidu, Balaševiću i drugim pokojnim kolegama Izvor: Kurir

"Kultura je najvažnija, videli smo to kod Halida Bešlića, kad neko takav ode ljudi to osećaju kao da je otišao neko njihov."

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP562 Izvor: kurir tv