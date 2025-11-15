Mirza Selimović o venčanju i Halida Bešliću, pevač pred koncert progovorio
MIRZA SELIMOVIĆ PROGOVORIO O VENČANJU! Pevač izjavom napravio pravu pometnu, pa se prisetio Halida Bešlića: Reči kidaju dušu
Mirza Selimović večeras održava svoj solistički koncert u Sava Centru.
Naša vredna ekipa našla se na licu mesta, te je sa Mirzom razgovarala.
O venčanju
Koncert Mirze Selimovića Foto: Marko Karović
On je odmah progovorio o venčanju.
"Samo se čekao to pitanje. Nikad nije kasno za neka dobra veselja", rekao je Mirza pa otkrio svoju definiciju ljubavi.
"Rad na potencijalima voljene osobe je definicija ljubavi", kaže pa priznaje da od života ne traži puno.
"Ne tražim od života puna da se ne bih puno razočarao", govori i seća se pokojnog Halida.
"Kultura je najvažnija, videli smo to kod Halida Bešlića, kad neko takav ode ljudi to osećaju kao da je otišao neko njihov."
