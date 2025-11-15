Slušaj vest

Početkom decembra meseca 2024. godine Relja Popović objavio je duetsku pesmu "Nemir" sa Natašom Bekvalac koju je pratio provokativan spot.

Pesma se ubrzo našla u vrhu popularne trending liste i sve je ukazivalo na to da će ovo biti još jedna uspešna kolaboracija.

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac i Relja Popović Foto: Printskrin, Milica Lotina, Privatna arhiva

Međutim, početkom leta spot je obrisan sa Jutjub platforme bez ikakvog objašnjenja.

To je samo pokrenulo estradna nagađanja da je odnos između Relje i Nataše narušen. Ipak, njih dvoje su se tokom IDJ talent šou programa trudili da demantuju ta nagađanja, pa je sve ostalo na nivou estradnog trača.

Sa druge strane, ta nagađanja dodatno je podgrejala činjenica da se Relja nije pojavio na Natašinoj promociji koju je pevačica održala početkom oktobra meseca. Ona je tada njegov izostanak pravdala rečima da se reper nalazi u Španiji zbog čega je bio sprečen da dođe, međutim, korisnici društvene mreže Iks i dalje šire razne teorije, pa se mogu pročitati najrazličitiji komentari o njihovim navodno narušenim odnosima.

Nataša progovorila o Relji

1/6 Vidi galeriju Pevačica Nataša Bekvalac zasijala je na prestižnom gala događaju koji je okupio krem domaće estrade. Lepa Novosađanka izmamila je uzdahe pojavivši se u elegantnoj crnoj kombinaciji Foto: Damir Dervisagić

Podsetimo, Nataše je nedavno u jednom intervjuu otkrila da sa Reljom nije razgovarala nakon brisanja pesme sa Jutjuba.

- Nikada ga nisam pitala zašto je taj spot skinut zato što sam prvo bila ljuta na njega, a onda kad smo krenuli ponovo u zajednički rad, shvatila sam da ne mogu da funkcionišem u atmosferi gde nisam dobra sa nekim, koga zapravo i poštujem i volim. Inače se ne svađam sa ljudima, ali on me je tako istrigerovao, da sam bukvalno doživela eksploziju unutar sebe i eksplodirala sam. Jako retko mi se to dešava. Rekla sam mu to i onda smo se posvađali, jako - priznala je tada Nataša Bekvalac za Telegraf.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: