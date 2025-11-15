Slušaj vest

Voditeljka najočuvanije Pinkove emisije "Magazin In" Sanja Marinković pojavila se večeras u Sava Centru na koncertu Mirze Selimovića.

Ona je razgovarala sa našom ekipom, te otvoreno priznala sve o udvaranju drugih muškaraca.

Sanja o tome ko joj se i kako udvara

Za početak smo je pitali kada će se pojaviti sa svojom drugom polovinom.

"Ne znam da li bi neka ravnopravna polovina, uopšte došla da gleda i sluša Mirzu, on mi je baš za nas žene", rekla je pa se odmah nadovezala.

"Zvala bih Mirzu da meni i tom mladiću peva u kafani dok smo sami", priznaje Sanja pa burno reaguje na opasku da nam je žao što je sama.

"Nisam sigurna da je to za žaljenje, ima udvarača, ima svega, ali niko nešto nije po mojoj meri", kaže pa otkriva kako joj se udvaraju muškarci.

"Uglavnom kada izađem pa me prvi put video, kažu "jao konačno da imam šansu da te upoznam", pa se desi kod drugarice u nekom novom društvu, pa mnogo putujem, a stranci nemaju pojma čime se bavim pa to bude mnogo zanimljivo, ja mislim da će na kraju to da bude neki stranac", sigurna je Sanja.

