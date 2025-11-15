Slušaj vest

Estradna scena dobila je još jedan sočan skandal. Ovoga puta je glavni akter ni manje ni više nego Rade Kosmajac. Njega je zadesila ista sudbina kao Daru Bubamaru koja je pritisnula pogrešno dugme, pa je umesto da selfi pošalje na njoj poznat broj, selfi, koji nije bio za šire mase, podelila na svom storiju. E, to se pre neki dan desilo i njenom kolegi.

Intrigira javnost

Greška ili namera?

On je slučajno podelio provokativnu fotografiju na svom Whats up storiju, umesto da je kako se pretpostavlja pošalje u privatnoj poruci.

Fotografija koju posedujemo je intimnog karaktera.

Stori je uklonjen nakon nekoliko minuta, ali je to bilo dovoljno da neko od njegovih prijatelja skrinšotuje i pošalje dalje. Ovaj incident je mnoge podsetio na ranije gafove sa domaće scene, uključujući i slučajeve u kojima su pojedine javne ličnosti, poput nekih pevačica, takođe greškom podelile sadržaje namenjene privatnim porukama.

Dok jedni osuđuju nepažnju, drugi brane pevača uz poruku da je „svako bar jednom kliknuo pogrešno dugme“.

Stručnjaci za društvene mreže poručuju da su ovakve greške česte i upozoravaju javne ličnosti da koriste dodatne sigurnosne opcije i dvostruke provere pre objave.

Za sada se Rade nije oglasio iako smo ga kontaktirali i predočili mu detaljno naša saznanja, ali se očekuje da uskoro izda izjavu makar da umiri znatiželju publike, koja ovakve estradne šokove nikada ne propušta.