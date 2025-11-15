Slušaj vest

Mirza Selimović trenutno održava spektakularan koncert u Sava Centru, pred potpuno ispunjenom dvoranom koja je već na njegov izlazak na binu eruptirala oduševljenjem.

Sa prvim taktovima hita „Imaš me“, kojim je otvorio veče, atmosfera je dostigla vrhunac. Poseban trenutak zbio se kada su sve žene u publici ustale sa svojih stolica, podigle ruke i pozdravile Mirzu glasnim ovacijama, pevajući svaku reč zajedno s njim. Energija u dvorani bila je neverovatna od samog starta, a Mirza je pokazao zašto važi za jednog od najvoljenijih vokala na regionalnoj sceni.

Mirza je počeo koncert pesmom “Imaš me” i odmah digao publiku na noge Izvor: Kurir

Emotivan govor

„Dobro veče, Beograde. Uh, kakav početak! Vidim da ste vi koji ste bili došli opet, poveli ste svoje drugove. Ne mogu da verujem da sam napunio Sava Centar. Više volim da pevam nego da pričam, tako da ‘Pusti da verujem’ da izvedemo zajedno“, obratio se muzička zvezda i nastavio da oduševljava publiku.

Pogledajte dodatni snimak: