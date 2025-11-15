Slušaj vest

Rijaliti veterani Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić, nakon uspešne osme sezone „Elite“, uplovili su u mirnu luku. Potvrđuje to i fotografija koju je naš paparaco uslikao na koncertu Mirze Selimovića, koji je pored njih okupio brojne zvezde estrade.

Njih dvoje su, kao pravi zaljubljeni par, sedeli jedno pored drugog i uživali, a koliko su srećni zajedni jasno pokazuju njihovi osmesi, šo su primetili svi u njihovoj blizini.Inače, iako su tokom trajanja rijalitija često imali ispade i burne svađe, izgleda da su se strasti sada smirile.

Rijaliti veterani Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić, nakon uspešne osme sezone „Elite“, uplovili su u mirnu luku Foto: Kurir

Gastozova bivša izbegla suđenje s Anom Radulović

Podsetimo, Ana je nedavno imala zakazano ročište s Nađom, na koje je došla spremna za suočavanje, ali do istog nije došlo jer se ona nije pojavila na sudu.

Ana Radulović stigla na sud Foto: Printscreen/Pink.rs


- Nađa se naravno nije pojavila i bićete obavešteni kad bude zakazano sledeće ročište. Nije se pojavila sigurno jer ne stoji iza toga što je rekla, pritom sam javno okačila da je suđenje ako nije obaveštena, sinoć je sigurno videla. Pošto ona kaže da je videla da je njen dečko snimao krišom devojke, ona kao majka ženskog deteta, zašto bi posle toga ostala u vezi sa nekim ko je krišom snimao devojke? Neko normalan ne bi ostao sa takvim dečkom u vezi - započela je Ana za Blic i nastavila:

- Ja se nadam da će se devojka treći put pojaviti. To je nepoštovanje države suda, mene nema razloga da ne poštuje.

Mladenovićka progovorila o aferi Anđele i Gastoza

Mladenovićka je nedavno govorila o poznanstvu sa Anđelom i Gastozom.

Par je delio srećne trenutke sa novinarima Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Petar Aleksić


Finale Elita Finale elite 8 Nenad Marinković Gastoz Anđela Đuričić Proglašenje Pobednika pobednik Gastoz Foto: Petar Aleksić
- Ja sam mamu odvela na kliniku da radi zube, tamo sam se upoznala sa njima. Tako smo se i spojili, bili smo na večeri, bilo je lepo druženje. Oni mi deluju zaljubljeno, Gastoz je moj drug, volim ga. Njih dvoje se vole, tu nema greške. Anđela je tražila ako dođe do svadbe da zapevam pesmu "Poseban".

