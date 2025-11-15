Slušaj vest

Anđela Đuričić napravila je neprijatnu scenu na koncertu Mirze Selimovića, na koji je došla zajedno sa dečkom Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji je zbog nje crveneo, a onda se i izvinjavao.

Naime, dok je Anđela izbegavala medije i bežala, Gastoz se kulturno se javio, i pokušao da izvuče celu situaciju, a kada mu to nije pošlo za rukom, izvinio se, zbog neprijatnosti.

- Zdravo dobro smo. Došli smo na konceret da raskinemo upravo - šalio se Gastoz dok je Anđela bežala.

- Dođi vamo - rekao joj je u jednom trenutku, a ona je ljutito odbrusila "Neću".

Razlog njene ljutnje navodno su naslovi.

Gastoz je na kraju sve prebacio na šalu, a bilo mu je vidno neprijatno.

- Možda smo baš i mi ti koji će se veriti večeras na koncertu. Možda sam baš večeras hteo da je zaprosim. Ona možda zna da sam to hteo, a sad ste mi pokvarili ideju. Sad moram neki drugi put.

Šuškalo se da su raskinuli

Podsetimo, na Instagramu se prošlog meseca pojavila jedna objava koja je pokrenula lavinu komentara.

- Anđela i Gastoz su raskinuli. Ona je napustila stan. Dogovor je da za sad ne potenciraju i ne brišu slike zbog fanova - glasila je objava, o kojoj se i te kako pričalo.

