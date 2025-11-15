Slušaj vest

Saša Matić priredio je muzičku magiju na večerašnjem koncertu u rasprodatom novosadskom Spensu, gde se okupilo 10.000 posetilaca željnih njegovih najvećih hitova.

Publika je od prvog takta pokazala da je spremna za veče za pamćenje pa svi zajedno s Matićem pevaju uglas.

Saša Matić u prepoznatljivom maniru niže hit za hitom, a publika zna svaku reč. Emotivne balade, brže pesme i virtuozna interpretacija drže atmosferu na vrhuncu.

Saša Matić u prepoznatljivom maniru niže hit za hitom, a publika zna svaku reč. Emotivne balade, brže pesme i virtuozna interpretacija drže atmosferu na vrhuncu.

Ovom prilikom Saša je premijerno izveo pesme sa novog albuma “Noćas nam ne gine ljubav” koje je publika dočekala sa oduševljenjem.

Ovaj spektakl još jednom je potvrdio zašto je Saša Matić jedan od najvećih regionalnih izvođača današnjice, a već na početku koncerta bilo je jasno da će Novosadjani dugo pamtiti ovo sjajno veče.

