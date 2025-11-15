Milosava Pravilović ispipala Asmina, uhvatila ga za međunožje
MILOSAVA ZAVUKLA ASMINU RUKE TAMO GDE JE ZABRANJENO! Uživala dok je mazila ove delove njegovog tela, kamera zumirala svaki detalj teške perverzije (VIDEO)
Milosava Pravilović odlučila je da Asminu Durdžiću priredi masažu iz snova.
U jednom trenutku njena ruka otišla je u pogrešnom pravcu i završila u blizini njegovog međunožja, što je Asmina samo nasmejalo.
Ispipkala ga svuda
Nakon toga nastavila je masažu po njegovoj zadnjici i leđima, kao da se ništa nije dogodilo, dok je Asmin sve vreme kroz osmeh pratio njen svaki pokret.
Asmin Durdžić zaprosio Milosavu Foto: Printscreen YouTube
Podsetimo, ranije su mnogi bili ubeđeni da Milosava ima emocije prema Asminu, pa je ova situacija postala još interesantnija za gledaoce.
