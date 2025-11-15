Slušaj vest

Milosava Pravilović odlučila je da Asminu Durdžiću priredi masažu iz snova.

U jednom trenutku njena ruka otišla je u pogrešnom pravcu i završila u blizini njegovog međunožja, što je Asmina samo nasmejalo.

Ispipkala ga svuda

Nakon toga nastavila je masažu po njegovoj zadnjici i leđima, kao da se ništa nije dogodilo, dok je Asmin sve vreme kroz osmeh pratio njen svaki pokret.

Asmin Durdžić zaprosio Milosavu Foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, ranije su mnogi bili ubeđeni da Milosava ima emocije prema Asminu, pa je ova situacija postala još interesantnija za gledaoce.

 

