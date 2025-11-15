Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Dejan Dragojević i njegova partnerka Jovana uplovili su u biznis, a sada su progovorili i o proširenju porodice.

Unosan biznis

Par je otkrio da zajedno otvaraju lokal, ali da Jovana ipak ima glavnu reč.

- Ovde sam ja glavna, jer je Dejan meni uzeo ovaj lokal i ja se pitam za sve, a generalno se on pita, dok sam ja tu da dopunjujem - kroz osmeh je rekla Jovana.

Dejan je otkrio i cenu ovog biznisa.

- Kada bih rekao koliko nas je koštala kuća, letovanje u Africi i posao, ljudi bi rekli čime se ovaj bavi. Stvarno je puno sve koštalo, a ovaj biznis je koštao 240. 000 evra – iskren je bio on.

Ona je otvoreno govorila i o privatnim planovima, svadbi i proširenju porodice.

- Ne volim veselja i mnogo ljudi na jednom mestu, rodbinu koju nikad nisam videla. Volim da odem, ali ne i da pravim. To je ogromna organizacija. Možda bude, ali da se ja pitam, nikad, samo nešto za najbliže. Što se bebe tiče… volela bih, posle kuće i lokala. To bi nas najviše usrećilo - iskreno je ispričala.

"Sledeće je beba"

PRVI INTERVJU POBEDNIKA ZADRUGE 5! DEJAN DRAGOJEVIĆ: Odvratan je osećaj stajati pored DALILE! Evo šta će sa PARAMA I DEVOJKOM

Dejan se nadovezao, naglasivši da ne žure.

- Ne žurim nigde, kada Bog kaže. Kod nas sve ide hronološki. Krov nad glavom, posao, sledeće je beba - rekao je Dragojević koji je jednom prilikom izjavio "kako mu je drago što sa Dalilom nije dobio dete".

Par se potom osvrnuo i na Dejanovu turbulentnu prošlost, o kojoj su često govorili u javnosti.

- Jeste, prebacila mi je prošlost. Pita me: "One tvoje, jel su radile ovo?". Nekad zajedno plačemo zbog moje prošlosti i snimaka, emotivno je jako. Šalim se, naravno, prihvatila je sve te ljude - rekao je Dejan za Blic.

