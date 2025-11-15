Slušaj vest

Novosadski Spens večeras je bio premali da primi svu energiju, emociju i euforiju koju je Saša Matić doneo na svoj dugo iščekivani koncert. Pred čak 10.000 ljudi, popularni pevač priredio je muzički spektakl za pamćenje, ostavljajući publiku bez daha već od prvih taktova.

Matića je publika dočekala ovacijama, a atmosfera je bila na vrhuncu tokom gotovo svake pesme, dok je puna hala uglas pevala njegove najveće hitove. Saša je, kao i uvek, bio sjajno raspoložen.

Novosadski Spens večeras je bio premali da primi svu energiju, emociju i euforiju koju je Saša Matić doneo na svoj dugo iščekivani koncert Foto: Live protduction

Posebnu čar večeri doneo je trenutak kada se na sceni pojavila Edita Aradinović, Sašina specijalna gošća. U elegantnoj, dugoj crnoj haljini, koja je savršeno istakla njenu figuru, Edita je zakoračila na binu uz gromoglasan aplauz. Zajedno su izveli duete „Zver“ i “More tuge”, a publika je na svaki stih odgovorila vriscima oduševljenja.

Energetski naboj, glasovi koji su odzvanjali prostorom i neprekidni aplauzi pokazali su da je Novi Sad još jednom potvrdio status grada u kojem Saša Matić ima vernu i mnogobrojnu publiku.

