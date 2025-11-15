Slušaj vest

Rijaliti takmičar Filip Đukić sve je bliži ulasku u vezu sa Teodorom Delić, učesnicom "Elite" koja je nedavno prekinula veridbu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Samo nekoliko dana nakon raskida veridbe, Teodora je priznala da joj se od samog početka dopada atraktivni voditelj i tatu majstor, sa kojim se zavodljivo gleda još od početka sezone. Delićeva je za Filipom bila luda i pre rijalitija, godinama unazad.

"Uvek neko nadrlja"

Teodoira Delić Foto: Petar Aleksić

I dok je Teodora na meti značajne osude cimera zbog ponašanja prema bivšem vereniku, Filip ističe da želi da se sve između njih dvoje odvija spontano. O svemu se sada oglasio i Zoran Đukić, Filipov otac.

- Kuku, majko moja, šta ću s njim! Ne znam šta da mislim... Izbegavam da komentarišem tuđu žensku decu, mogu samo Filipa da komentarišem, ne znam šta da kažem. Naravno, uvek kažem: ako njemu odgovara, odgovara i meni. Meni je moj otac govorio: "Sine, neću ja da spavam sa njom, ti ćeš". Ako je on u njoj nešto video, ako mu se ona dopada... To je njegova odluka - rekao je Đukić.

Osvrnuo se i na Bebicu, ističući da su emocije u rijalitiju često pojačane.

- U tim igricama uvek neko nadrlja, neko plače. I muškarci plaču, pa tako i on. To su normalne reakcije… To rade i muškarci, samo što se prave frajeri, pa plaču da ih niko ne vidi.

"Voleo bih da se oženi"

Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

Na pitanje da li priželjkuje da se Filip uskoro skrasi, Zoran nije krio želju da vidi sina u ozbiljnoj vezi i braku.

- Naravno da bih voleo da se oženi, magarac već ima 37 godina. Treba da nađe neku spolja, samo ne znam gde će da je upozna i kad, radi dva posla, planira još jedan… Vreme mu je da prikoči malo -iskreno kaže.

Ipak, ističe da bi najviše voleo snajku izvan rijalitija.

- Malo sam razgovarao sa njim posle svih njegovih učešća. Kaže da je u rijalitiju jako teško, jer si zatvoren, oslanjaš se na ljude oko sebe, i devojke, naravno, ali jako mali broj veza iz rijalitija opstane napolju - zaključio je Filipov otac.

