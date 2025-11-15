Slušaj vest

Na sceni „Zvezda Granda“ svake godine pojavi se neko ko potpuno zapali publiku i podigne žiri na noge, ali ove subote to je uspela Ana Đokić - devojka koja je pojavila na velikoj sceni i pobrala svih devet glasova.

Ova osamnaestogodišnja pevačica iz Beograda svojim nastupom izazvala je pravu buru emocija, a posebno je iznenadila i Daru Bubamaru, koja je od uzbuđenja čak polomila sto u studiju i umalo povredila Dragana Kojića Kebu!

Šta je Ana pevala?

Ana je nastupila sa pesmama „Boginja“ Milice Pavlović i „Janoš“ Lepe Brene, pokazavši da se bez problema snalazi u potpuno različitim muzičkim žanrovima - od moderne pop-folk energije do zahtevnih vokalnih dionica koje traže snagu i emociju.

Prema podacima sa zvaničnog sajta Grand produkcije, Ana Đokić je rođena 12. marta 2005. godine. Završila je Drugu ekonomsku školu, a muzikom se bavi od ranog detinjstva.

Za sebe kaže da je uporna i istrajna, ali i da upravo ta kombinacija osobina čini da uvek ide do kraja. Njeni muzički uzori su Aleksandra Prijović i Ceca Ražnatović, što se jasno oseća u načinu na koji prenosi emociju na sceni - spoj mladalačke energije i klasične balkanske interpretacije.

Žiri ju je dao svih devet glasova i nagradio brojnim komplimentima i, a balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović je poručila:

- Devojčice, ti si rođena za scenu! Pevaš, izgledaš i nosiš se kao da si tu godinama - rekla je Ceca.

Sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, publika već sada veruje da je Ana Đokić novo lice domaće scene.

Komentari poput „Predivno peva“, „Davno nismo čuli ovakav glas“ i „Konačno neko sa harizmom i dušom“ samo potvrđuju da je Grand pronašao još jedan dragulj.

