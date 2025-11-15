Slušaj vest

Tea Tairović započela je večerašnji koncert u sportskoj hali “Boris Trajkovski” u Skoplju, srcu Severne Makedonije, pesmom “Bakšiš” kojom je odmah digla publiku na noge.

Srpska Šakira oduševila je sve kada je na scenu istupila u svom prepoznatljivom stilu, haljini koja je istakla njenu vitku figuru, pa je tako odmah počela sa dobrom pesmom i plesom.

Pored nje, na binu su istupili i plesači koji su odmah, uz Teu, usijali atmosferu, a ona je nakon izvedbe ove numere poželela dobro veče svim prisutnima u sportskoj hali “Boris Trajkovski”.

1/9 Vidi galeriju Tea Tairović koncert Foto: Privatna arhiva

- Dobro veče Skoplje! Videla sam lutkicu, veliko mi je zadovoljstvo što sam treću godinu zaredom u vašem gradu, nadam se da smo spremni za najbolju žurku na Balkanu

Podsetimo, Tea je nedavno najavila nastavak studijskog albuma “Aska”, koji će nositi naziv “Aska 2”, a nema sumnje da će se i ovaj novi, kao i prethodni, naći u samom vrhu Jutjub trending liste.

Tea Tairovic zapalila Skoplje Izvor: Privatna arhiva

Pogledajte dodatni snimak: