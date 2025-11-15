NOĆAS GORI SKOPLJE! Svi đuskaju i pevaju uglas s Teom Tairović, sportska hala “Boris Trajkovski” na nogama! (FOTO+VIDEO)
Tea Tairović započela je večerašnji koncert u sportskoj hali “Boris Trajkovski” u Skoplju, srcu Severne Makedonije, pesmom “Bakšiš” kojom je odmah digla publiku na noge.
Srpska Šakira oduševila je sve kada je na scenu istupila u svom prepoznatljivom stilu, haljini koja je istakla njenu vitku figuru, pa je tako odmah počela sa dobrom pesmom i plesom.
Pored nje, na binu su istupili i plesači koji su odmah, uz Teu, usijali atmosferu, a ona je nakon izvedbe ove numere poželela dobro veče svim prisutnima u sportskoj hali “Boris Trajkovski”.
- Dobro veče Skoplje! Videla sam lutkicu, veliko mi je zadovoljstvo što sam treću godinu zaredom u vašem gradu, nadam se da smo spremni za najbolju žurku na Balkanu
Podsetimo, Tea je nedavno najavila nastavak studijskog albuma “Aska”, koji će nositi naziv “Aska 2”, a nema sumnje da će se i ovaj novi, kao i prethodni, naći u samom vrhu Jutjub trending liste.
Pogledajte dodatni snimak: