Žika Jakšić javnosti je postao poznat učešćem u muzičkom bendu "Ritam srca". On je u tom bendu bio gitarista, a pevač Dejan Ćirković Ćira je bio takođe gitarista i vokal.

Kao i u svakom sastavu bilo je tu i lepih dešavanja ali je bilo i čarki i svađa. Jedne svađe nedavno se prisetio Ćira koji je otkrio da su se on i Žika toliko posvađali da je on napustio scenu i otišao kući vozom.

- Tokom tih osam godina igranja, bilo je mnogo situacija. Izbacio sam ga iz petlje i on me je bacio sa puta.

Jednom smo se posvađali na sceni, pa sam napustio nastup i vratio se kući vozom - nisam želeo da idem sa njim. On je tako dobar i normalan čovek. Nisam ga zvao ko zna koliko dugo, ali me je pozvao sledećeg dana. U početku nisam želeo da odgovorim, rekao sam da ću ga kupiti. Onda sam ipak podigao slušalicu i on mi je rekao: 'Dođi i razgovaraj i reši to.' I tako je i bilo. Lepa reč i otvaraju se gvozdena vrata - rekao je Ćira.

Žika je isti čovek

Ćira ističe da je Žika za njega uvek ostao isti, uprkos popularnosti i uspehu.

- Za mene će zauvek ostati onaj Žika iz škole i orkestra. Pa i da postane predsednik države, opet bi bio moj Žika - poručio je Ćira za Grand.