Pevačica Ana Bekuta podnela je tužbu protiv koleginice Ivane Šašić zbog njenih izjava u kojima je tvrdila da je Ana „zla“. Ivana je ranije u jednoj emisiji izjavila da je Ani, koja je navodno bila u vezi sa njenim prijateljem, „spasila život“. Prema pisanju Scandala, Ivana je bila više nego iznenađena kada joj je stigla tužba.

- Kada je dobila tužbu, Ivana se samo slatko nasmejala. Odmah je pozvala neke zajedničke poznanike i poručila: "Podsetite Bekutu šta sve znam i kakve dokaze imam. Nemoj da počnem javno da je raskrinkavam sa svim dokazima. Bolje joj je da povuče tužbu, jer zna da govorim istinu." To je bilo ono što je Ivana uputila Ani. Za sada još uvek nije stiglo rešenje o povlačenju privatne tužbe za uvredu - otkriva izvor Scandala.

Podsetimo, Ivana Šašić je ranije govorila o šokantnim detaljima sukoba sa Bekutom, ženom s kojom ju je, prema njenim rečima, nekada vezivalo veliko prijateljstvo.

- Bile smo dobre, nije bila na mojoj svadbi, ali ja ne bih tu više ništa produbljivala. Nikada joj neću oprostiti, to stoji. Srele smo se nekoliko puta, ali ja kada završim sa nekim, ja sam završila za sva vremena. Meni nije neprijatno kada sedim sa njom u istoj emisiji, jer mi je čista savest. Neka se pita ona da li je njoj čista savest. Možda bi se ona meni javila da se ja njoj javim, ali ja nemam potrebu za tim.

Podsetimo, pevačica Ivana Šašić imala je dosta izazova tokom života, a jedan od najvećih udaraca doživela je kada se razvela zbog neverstva supruga.

Ivana je sama odgajala dvojicu sinova koji su joj najveći životni oslonac.

- Ja sam sama odgajila svoja dva sina. Ponosna sam što sam stvorila dva dobra čoveka koja mene oslovljavaju sa majkom. I kada pričaju o meni sa svojim drugovima, ako ja nisam tu oni kažu: "Ne mogu nije mi majka tu". Oni sada imaju petnaest i šesnaest godina, nikada me nisu pozvali iz škole da su uvredili druga, profesora… Oni su sada u srednjoj školi i ponosna sam što su izabrali profesiju gde je njihov karakter sam sebe pronašao, a to je veterina- rekla je svojevremeno pevačica koja se bivšem zahvaljivala što ju je prevario.

- Hvala mužu što me je prevario, ja sam se rešila budale. Hvala mu, jer drugačije ne bih mogla da ga se rešim. Moja greška je bila u izboru, ja se moje greške reših - šokirala je ona jednom prilikom.

Ivanu je njen suprug Bojan Simić prevario sa 14 godina starijom ženom, nakon čega je usledio razvod. Kako je istakla, nije mogla ni da sluti da joj je muž neveran.

- Ja nisam mogla da ostanem živa od njega, to je bilo zvanje svaki dan, po ceo dan. Koju sada zvezdu da mi skine da bih mu poverovala da je to tako. Nemam više to čime bi mene neko osvojio, neka bude normalan i čovek, ništa drugo mi ne treba. Ja laž prezirem, veliki sam protivnik toga.