Đina uz majku Melinu

- Majkić moj, danas je dan koji ću zauvek slaviti glasnije, srećnije i zahvalnije od bilo kog drugog jer je danas dan kada mi te je Bog podario... Ne postoji reč koja može da opiše koliko sam samo zahvalna što si baš ti moja majka. Svaki tvoj pokret, tvoja snaga, elegancija i neverovatna sposobnost da u svakoj situaciji ostaneš dostojanstvena, ostavljaju me bez daha - napisala je Đina mami rođendansku čestitku pre par dana.Đina o teškim trenucima: "Ne znam šta bih bez mame..."

- Divim se tvojoj hrabrosti, karakteru i ljubavi koju istinski pružaš... Iskreno se nadam da ću jednog dana imati makar trećinu onoga što ti nosiš u sebi... Ne znam kako bih pregurala mnoge trenutke bez tebe. Ti si moj stub, moja nada, moje ogledalo i moja najveća inspiracija. Volim te beskrajno i zauvek ću te slaviti, ne samo danas, već svakog dana svog života. Srećan ti majko rođendan. Volim te najviše - navodila je Đina o majci.