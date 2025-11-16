Slušaj vest

Kaja Ostojić bila je, a i danas je jedna od najatraktivnijih pevačica na našoj sceni. Njena lepota i izgled privlačila je pažnju svakog muškarca koji joj se našao u okruženju, a pre 10 godina bila je u društvu potpredsednika Fudbalskog kluba "Rudar", Radmila Mitrovića, koji je te noći tragično izgubio život.

Njega je iste noći ubila njegova devojka, a bilo je mnogo spekulacije da je razlog ove tragedije upravo bliskost između pevačice i potpresednika Fudbalskog kluba.

Nakon mnogo godina, pevačica se prisetila te večeri i ispričala šta se zapravo dogodilo. Takođe, otkrila je da li je istina da je ona bila razlog rasprave koja je prethodila zločinu.

- Videla sam da tu nisu bila najčistija posla. Mislim bili su baš pijani. Posle sam otišla u hotel, a u jutru kad sam se probudila čila sam da je ona njega ubila. Šta je bilo iza te priče nije na meni da donosim zaključke, priča se svašta. Ja iz poštovanja prema njemu i njegovoj porodici neću da pričam javno o toj temi. Advokat koji je branio tu devojku koja ga je ubila je imao bolesne taktike odbrane. Kad se setim tog perioda, najradije bih to zaboravila. Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. Mislim da je ona izašla iz zatvora. Strašna i tragična priča. Tresem se dok pričam o ovome.

Opasan momak koji nije živ hteo da joj uništi nastup

Pitanje za pevačicu je bilo da se priseti najstrašnije situacije s nastupa

- Najveća neprijatnost? Bilo je to pre nekih desetak godina kada je još uvek bio živ jedan problematičan momak, sad da ga ne imenujem. Organizovao je da se baci suzavac na moj nastup što je rasteralo sve ljude.

Ona je i objasnila zbog čega joj se taj opasni momak osvetio, a povod je bilo njeno odbijanje.

- Pa nisam odgovarala na neko njegovo udvaranje, ali ne znaju s kim imaju posla. Ja se ovde nikoga ne plašim - dodala je Kaja Ostojić kroz smeh.