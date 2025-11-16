Slušaj vest

Pevačica Svetlana Ražnatović, javno je pružila podršku koleginici Katarini Živković u sukobu sa bivšom voditeljkom Kijom Kockar. Naime, Ceca je lajkovala objavu u kojoj je Katarina isprozivala pobednicu rijalitija "Zadruga". Povodom ove podrške, Katarina joj se sada javno zahvalila.

Katarina Zivkovic
Foto: Damir Dervisagić

 - Mislila sam da mi nikad neće značiti ta neka podrška koleginica, ali mi stvarno znači sad, baš ih je mnogo, i Ceca, i zvezda "Granda", dosta mojih prijatelja... Svi oni znaju zašto ja reagujem ishitreno, postoji razlog! Uvek ću braniti svoje, i to životom! - istakla je Živkovićeva.

Oglasila se Katarina Živković

Podsetimo, Katarina Živković ponovo se oglasila nakon što ju je Kija Kockar demantovala i tvrdila da nije u emotivnoj vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije.

Katarina Živković je sada objavila fotografiju na kojoj pozira više muškaraca kojima je sakrila identitet, a kako kaže, jedan od njih je Kijin dečko.

Zar je toliko dugo trebalo da odgovoriš na tako lako pitanje? Nisam ni očekivala da ćeš priznati javno, bitno je da si meni rekla odavno. Mislim da se on nalazi na ovoj slici - napisala je Katarina.

Kaća Živković Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

"Neću se zaustaviti"

Naime, Kaća Živković je prethodno rekla da ne planira da se smiri i da će nastaviti da iznosi informacije o Kiji zbog toga što je ona objavila identitet njenog muža.

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka. Ista ta Kristina Kockar je svoju krsnu slavu umesto sa svojom porodicom i prijateljima proslavljala sa mojim suprugom i sa mnom da bi sada iznosila najgore stari o nama tačnije o njemu, a bila je primljena, prihvaćena i poštovana od strane istog tog mog supruga kog sada pljuje. Udarila je na mene, na moju porodicu i na moje dete-opcija ignore ne postoji. Postavicu još jednom pitanje - kako ti se zove oženjeni ljubavnik, suspendovani pripadnik žandarmerije blizak onoj koju ne poznaješ, ali sa njom pretiš.

Ne propustiteStarsKIJA KOCKAR BRUTALNO ODGOVORILA SLOBI NA PRETNJE TUŽBOM! Objavila njegov stari snimak i javno mu se obratila: Nauči...
aaajovna01-news1-nemanja-nikolic.jpg
Stars"POKRENUĆEMO ZAKONOM PROPISANE SUDSKE POSTUPKE" U jeku drame Kaće i Kije, Sloba zabranio bivšoj ženi da ga spominje: Oglasio se advokat pevača: Apelujem...
Kristina Kija Kockar, Sloba Radanović, Katarina Živković
Stars"PRIJAVILA JE POKUŠAJ UBISTVA" Katarina Živković otkrila šta se dešavalo u stanu u kom je živela s koleginicom: Pozvonila je policija...
Katarina Zivkovic
Stars"ONA JE IZUMRLA I PRIVATNO I NA SCENI, ŽELJNA JE LJUBAVI" Usred rata dve bivše drugarice oglasila se i ONA: Još nije prebolela Slobu...
Katarina Zivkovic

KATARINA ŽIVKOVIĆ KROZ SUZE O SVOJOJ BORBI ZA POTOMSTVOM: Mnogo žena ima problem sa začećem, zahvalna sam dragom Bogu na svemu! Izvor: Kurir televizija