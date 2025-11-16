Slušaj vest

Vladan Savić prevač je u grupi "Magla bend", a svojim trudom i radom, uspeli su da budu jedni od najpoznatijih bendova na našoj sceni. Uskoro će održati i prvi veliki solistički koncert u Beogradu, a pevač je u razgovoru s medijima ogolio dušu pa je progovorio o svim pričama koje ga prate tokom karijere.

Jedna od njih je bila i to da je zbog konzumiranja narkotika drastično smršao. Međutim, kako on kaže gubitak kilograma nije se desio iz tih razloga.

- Ipak, ne uspevam svemu da odolim, iskren da budem. Imam porok i mučim veliku muku, prosto ne mogu da ga se rešim, a to je Koka-Kola Zero. Ne prejedam se, ne opijam se, ne kockam, ne konzumiram narkorike... Iako se priča da sam i homoseksualac, pričalo se i da sam bolestan kada sam smršao, ali i da sam narkoman, da konzumiram narkotike... Sve to zbog moje energije kada se popnem na binu, ja tada lomim sve, to je moja ljubav i moj život - kazao je on, pa obelodanijo i koje opijate je probao:

- Od narkotika sam probao marihuanu u Amsterdamu i pečurke koje se tamo u prodavnici kupuju. To sam probao na momačkoj večeri i bilo mi je lepo, ali sutradan sam se osećao loše i nije mi bilo dobro. Probao sam, ali sam protivnik toga - rekao je za Telegraf.

O bivšoj i sadašnjoj ženi

Pevač se potom dotakao svoje bivše, ali i sadašnje supruge.

- Domaćice su mi i bivša supruga, ali i sadašnja. Jovana je iz Jagodine, a moja supruga Marija iz Kruševca, i domaćinski su vaspitane žene, i iz neke su druge priče - rekao je on.

Svima je poznato da su estradnjaci svakodnevno na iskušenju, jer je oko njih dosta poroka, a većina je upala u kandže droge i alkohola. Vladan Savić je sada dao mali savet kolegama kako da odole svakom izazovu.

- Rogati nikad ne spava! Đavo je svuda oko nas, pogotovu u Beogradu. Kada odeš na Svetu Goru, te dane živiš potpuno drugačije, jer su manja iskušenja. U Beogradu su velika, od toga da li ćeš udariti nekog kolima, ima dosta prelepih žena, okreneš se, ali to je sve greh. Rogati u metropolama je baš jak, zato svako jutro i veče treba da se moli, da se okaju gresi - rekao je on, pa dodao:

- Ja uspevam da odolim, oženio sam se i smatram da je moja supruga najbolja na svetu, i ja ne mogu njoj sada da uradim nešto, makar i da ne sazna nikada. Posle da dođem i legnem u krevet pored nje, da je izgubim zbog nekog seksa dobrog ili lošeg, zbog želje i rogatog koji te je uhvatio pod svoje i poslao te kod neke "fine devojke" - rekao je za Telegraf.