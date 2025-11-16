DVA PUTA SE RAZVODILI ZBOG NJEGOVOG POROKA SAD OTIŠLI NA LUKS DESTINACIJU: Buket cveća, latice ruža, pogled na more, ona poručila: Čaša vina samo za mene (FOTO)
Peđa Jovanović dva puta se razvodio od supruge Ane Jovanović. Glavi razlog njihovog razlaza bio je njegov porok, jer je pevač bio dosta predan alkoholu, o čemu je govorio.
Nakon nekoliko godina shvatio je da ga porok vodi u pogrešnu stranu, pa se uspešno izlečio od alkoholizma. Za Kurir je nedavno otkrio da je ponovo u srećnom odnosu sa svojom lepšom polovinom, a sada su otišli na luksuzno putovanje, na Sejšele.
Ana je na Instagramu podelila niz fotografija i pokazala kako uživa sa suprugom koji je obasipa pažnjom.
Nju je na krevetu za dobro jutro sačekao buket crvenih ruža, a i bazen u sklopu apartmana je bio prepun latica.
Ona je potom pokazala kako ju je muž izveo na večeru u restoran kraj mora, a kako je on ostavio alkohol, ona se našalila na taj račun i otkrila da sada samo ona uživa u vinu.
- Večera uz zvuk talasa, mir, more, ljubav i jedna čaša vina (samo za mene naravno). Živeli - napisala je ona.
"Nije mi bivša, sadašnja je"
Peđa Jovanović obnovio je svoju ljubav sa bivṣ̌om ženom Anom Jovanović, a to je nedavno priznao pred kamereama Kurira.
Pevač i kreatorka rastali su se pre nekoliko godina nakon problema koje je pevač imao s porocima. Njihova ljubav izgleda da je čekala pravo vreme da bi oni opet bili zajedno, pa nam se Jovanović pohvalio da je ponovo srećan u ljubavi i to sa bivṣ̌om ženom.
- Ovo do sada nisam rekao, ali kad me već pitaṣ̌ o odnosu sa bivṣ̌om ja ću ti reći i da mi je sadaṣ̌nja. Ana i ja smo se pomirili i sada živimo jedan pravi porodični život. Sve loṣ̌e je iza nas - rekao nam je pevač, a na naṣ̌e pitanje da li to znači da zajedno idu i na luskuzna putovanja s kojih Ana često objavljuje fotografije, pevač nam je rekao sledeće:
- Na većinu tih putovanja idemo zajedno, ali se deṣ̌ava da i ona ide sama jer ona ima svoj brend pa su joj lokacije gde je more i leto uvek dobre za fotografisanje njenog brenda.
Podsetimo, nihov brak imao je uspone i padove, pa su se nekoliko puta stavljali tačku na brak, a kako je svojevremeno pevač otkrio supruga ga je ostavila zbog toga što je imao problema sa alkoholom.
Kurir.rs