Peđa Jovanović dva puta se razvodio od supruge Ane Jovanović. Glavi razlog njihovog razlaza bio je njegov porok, jer je pevač bio dosta predan alkoholu, o čemu je govorio.

Nakon nekoliko godina shvatio je da ga porok vodi u pogrešnu stranu, pa se uspešno izlečio od alkoholizma. Za Kurir je nedavno otkrio da je ponovo u srećnom odnosu sa svojom lepšom polovinom, a sada su otišli na luksuzno putovanje, na Sejšele.

Ana je na Instagramu podelila niz fotografija i pokazala kako uživa sa suprugom koji je obasipa pažnjom.

Nju je na krevetu za dobro jutro sačekao buket crvenih ruža, a i bazen u sklopu apartmana je bio prepun latica.

Peđa Jovanović sa suprugom na luksuznom putovanju Foto: Printscrean

 Ona je potom pokazala kako ju je muž izveo na večeru u restoran kraj mora, a kako je on ostavio alkohol, ona se našalila na taj račun i otkrila da sada samo ona uživa u vinu.

- Večera uz zvuk talasa, mir, more, ljubav i jedna čaša vina (samo za mene naravno). Živeli - napisala je ona.

"Nije mi bivša, sadašnja je" 

Peđa Jovanović obnovio je svoju ljubav sa bivṣ̌om ženom Anom Jovanović, a to je nedavno priznao pred kamereama Kurira.

Pevač i kreatorka rastali su se pre nekoliko godina nakon problema koje je pevač imao s porocima. Njihova ljubav izgleda da je čekala pravo vreme da bi oni opet bili zajedno, pa nam se Jovanović pohvalio da je ponovo srećan u ljubavi i to sa bivṣ̌om ženom.

- Ovo do sada nisam rekao, ali kad me već pitaṣ̌ o odnosu sa bivṣ̌om ja ću ti reći i da mi je sadaṣ̌nja. Ana i ja smo se pomirili i sada živimo jedan pravi porodični život. Sve loṣ̌e je iza nas - rekao nam je pevač, a na naṣ̌e pitanje da li to znači da zajedno idu i na luskuzna putovanja s kojih Ana često objavljuje fotografije, pevač nam je rekao sledeće:

- Na većinu tih putovanja idemo zajedno, ali se deṣ̌ava da i ona ide sama jer ona ima svoj brend pa su joj lokacije gde je more i leto uvek dobre za fotografisanje njenog brenda.

Podsetimo, nihov brak imao je uspone i padove, pa su se nekoliko puta stavljali tačku na brak, a kako je svojevremeno pevač otkrio supruga ga je ostavila zbog toga što je imao problema sa alkoholom.

Kurir.rs

