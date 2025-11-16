Slušaj vest

Na muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", kandidat Meris Karamustafić odmah je privukao pažnju žirija svojim nastupom. Izveo je pesmu "Sve behara i sve cvata", koja je odmah osvojila simpatije Dragomira Despića Desingerice i Zorice Brunclik.

Foto: Kurir

Ovaj početak bio je samo uvod u ono što je usledilo , Meris je potom izveo i numeru "Ima pravde, ima Boga" legendarnog Šabana Šaulića, dodatno osvajajući simpatije Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca.

Nakon njegovog nastupa, žiri je dao komentare koji su se ubrzo pretvorili u žustru raspravu.

- Karamustafiću, jako si sladak, muzikalan si, lep stav, ali to je onaj lepi deo, ja ne volim farmerke na sceni, ne volim patike na

sceni. Meni je ovo pevanje džukačko, seljačko pevanje. Dobar pevač, ali sa tobom bojom glasa si uništio ove pesme - rekla je

Jelena Karleuša.

- Ovo je bilo bomba, samo je tvoj stav kao pre trideset godina, ali ja bih voleo da vidim tvoj moderan fazon. Meni je bilo super ovo

- rekao je Desingerica.

- Odličan si pevač, ali smatram da je Jelena upravu za tvoje nazalno pevanje - rekao je Bosanac.

- Hoću da ti kažem jednu stvar, za sledeću krug izaberi neke pesme koje su stare sedamdeset godina da se ne zaborave, ja sam se

provela kao za sve pare uz tvoje pevanje - rekla je Zorica.

Foto: Printscreen/Pink, ATAIMAGES, Boba NIkolić

- Moraš da ispraviš to nazalno pevanje, i da biraš pesme koje ti odgovaraju - rekla je Viki, nakon čega je kandidat odabra svog

mentora:

- Ja bih se zahvalio na glasovima, ali ja bih radio sa Viki, ona je meni super. Plašim se šta bi mi Bosanac rekao - rekao je Meris.

- Ja smatram da je Bosanac pravi mentor za tebe, ali ja ću raditi sa tobom i drago mi je baš - rekla je Viki.

- Što nisi mene uzeo? - upitala je Zorica

- Što ga dirate - rekla je Viki.

- Mene zanima što nije mene uzeo, mi ćemo glasati za njega - rekla je Zorica.

- Ako mene maltretiraš, nemoj da diraš kandidate - rekla je Viki.

- Jako si prosta, sram te bilo - nastavila je Zorica.

- Ja sam imao želju da radim sa Viki još u jednom drugom takmičenju - dodao je kandidat.

- Jako me je zadovoljio njegov odgovor - rekla je Zorica.

Foto: Kurir

- Ne možeš tako, Zorica ima pravo da pita šta želi, ispada da ona maltretira decu, to je perfidno - rekla je Jelena.

- Ne može da kaže da ne gleda u mene, jer oni glasaju za njega - dodala je Viki.

- On nije dete, to što si rekla, Viki, je prefidno. Nemoj koristiti rečenicu "Maltretiraš decu", jer ona ne maltretira decu - dodala je

Jelena.