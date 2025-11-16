Slušaj vest

Ana Ivanović odlučila je da prethodne noći poseti jednu od kafana u srpskoj prestonici kako bi sa svojim prijateljima uživala u provodu, iću i piću.

Ovo je prvi put da su je mediji videli na nekom javnom mestu nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera nakon devet godina braka.

Kako prenose domaći mediji ona je bila lepo raspoložena, a kada je pevač Stevan Anđelković započeo pesmu "Smehom strah pokrijem uvek" izjavio je da je to pesma za nesrećne i bivše ljubavi, a Ana je odmah ustala sa stolice i počela da peva i igra.

Ona je za izlazak u provod odabrala elegantnu teget haljinu, a kosu je vezala u punđu dok je na ušima nosila minđuše od belog zlata. Kao ni sa stajlingom tako i sa šminkom nije preterivala pa je bila minimalno našminkana.

Provod je kasno do kasno u noć, a Ana je bila vesela tokom čitave noći.

Reči pesme

U vreme kada sumnja izlazi iz žbunja

U vreme kada svako u svakoga sumnja

Gde smo sada mi, gde su one reči velike

Gde smo sada mi, od Australije do Amerike

Gde je ona ptica što imala je glas

Što nosila je uvek dobru vest za nas

O da l' smo rođeni zli, il' smo u putu to postali

O da l' smo rođeni zli, il' smo isti k'o ostali

Smehom strah pokrijem uvek

Kad otkrijem da si sretna

Daleko od mene na kraju sveta

Gde svako za sebe tugu tka

Smijehom strah pokrijem uvek

Kad otkrijem da si sretna

Daleko od mene ma nek' si dobro

Nek' ruža ne vene kad venem ja

U vreme kada sumnja protiče kroz vene

Kome je to stalo do tebe i mene

Mi nismo rođeni zli, mi nikad nismo to ni bili

Mi nismo rođeni zli, voleti nismo ni prestali