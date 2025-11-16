ANA IVANOVIĆ LUMPOVALA DO ZORE U KAFANI U BEOGRADU! Kad je pevač zapevao pesmu za nesrećne ljubavi skočila sa stolice i počela da igra
Ana Ivanović odlučila je da prethodne noći poseti jednu od kafana u srpskoj prestonici kako bi sa svojim prijateljima uživala u provodu, iću i piću.
Ovo je prvi put da su je mediji videli na nekom javnom mestu nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera nakon devet godina braka.
Kako prenose domaći mediji ona je bila lepo raspoložena, a kada je pevač Stevan Anđelković započeo pesmu "Smehom strah pokrijem uvek" izjavio je da je to pesma za nesrećne i bivše ljubavi, a Ana je odmah ustala sa stolice i počela da peva i igra.
Ona je za izlazak u provod odabrala elegantnu teget haljinu, a kosu je vezala u punđu dok je na ušima nosila minđuše od belog zlata. Kao ni sa stajlingom tako i sa šminkom nije preterivala pa je bila minimalno našminkana.
Provod je kasno do kasno u noć, a Ana je bila vesela tokom čitave noći.
Reči pesme
U vreme kada sumnja izlazi iz žbunja
U vreme kada svako u svakoga sumnja
Gde smo sada mi, gde su one reči velike
Gde smo sada mi, od Australije do Amerike
Gde je ona ptica što imala je glas
Što nosila je uvek dobru vest za nas
O da l' smo rođeni zli, il' smo u putu to postali
O da l' smo rođeni zli, il' smo isti k'o ostali
Smehom strah pokrijem uvek
Kad otkrijem da si sretna
Daleko od mene na kraju sveta
Gde svako za sebe tugu tka
Smijehom strah pokrijem uvek
Kad otkrijem da si sretna
Daleko od mene ma nek' si dobro
Nek' ruža ne vene kad venem ja
U vreme kada sumnja protiče kroz vene
Kome je to stalo do tebe i mene
Mi nismo rođeni zli, mi nikad nismo to ni bili
Mi nismo rođeni zli, voleti nismo ni prestali
Kurir.rs/Blic