Matija Ignjatović, brat popularne mlade pevačice Breskvice, oglasio se nakon što su isplivali snimci da je bio na rođendanu starlete Slađe Poršeline.

Kako on kaže, on ni ne zna odakle on na tom rođendanu

- Ja sam bio pozvan na taj rođendan, ne znam zašto. Ja u životu sa njom nisam imao ništa. Mi smo se tad prvi put videli uživo. Ja prvi ne znam da ja pravim rođendan. Ona je sama napravila da je pozvana tu na rođendan. Ona je mene zapratila na Instagramu, a ja sam joj uzvratio onako. Kroz dopisivanje je došlo za rođendan i drug i ja smo otišli. Jedina stvar me nervirala je što je ona pričala da smo nešto imali. Možda joj je imponovalo što sam ja poželjan. Ja demantujem sve u vezi toga. Na rođendanu sam bio, a ništa više sa njom nisam imao. Bio je jedan i po sto, a od toga smo bili nas trojica. Ukupno nas je bilo 14 sa sve muzikom. Rođendan nikakav! Meni mora da bude ful neko veselje, muka mi je od svega - rekao je Matija u emisiji "Pitam za druga".

Slađa Poršelina nakon operacija Foto: Petar Aleksic/Kurir, Petar Aleksić

Slike i snimci pokazuju prisnost

Bivša rijaliti učesnica Slađana Lazić, poznatija kao Slađa Poršelina, nedavno je proslavila rođendan.

Na slavlju se našao i Mateja Ignjatović, inače brat poznate pevačice Anđele Ignjatović Breskvice, što je zbunilo mnoge.

Na video snimku koji kruži mrežama, vidi se kako ga Slađa ljubi u glavu.

Osim toga, osvanuli su snimci i fotografije na njenom Instagram profilu, na kojem se može videti njihova znatno veća prisnost.

Kurir.rs

