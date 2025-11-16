Slušaj vest

Sočne i ekskluzivne priče očekuju vas i ove nedelje u Stars Specijalu uz naš neprikosnoveni dvojac - Oliviju Jontić i Ivana Kleuta.

Pravo sa MTV-ja na Kurir televiziju. Svetska a naša Didi J, otvorila je vrata svog salona i otkrila sve detalje iz života u Srbiji ali i u Americi. Našeg novinara Ivana Gajića počastila je specijalnim tretmanom lica, koji je samo za Kurir televiziju prvi put lično obavila.

Jedna je Ćana! Legendarna pevačica, nakon fiće, bube, kamiona, sela je u kokpit i pokazala umeće u vožnji aviona. Tom prilikom otkrila je mnoge tajne estrade.

Bili smo i na svim glavnim gradskim dešavanjima, pa smo tako iz prvog reda ispratili i koncert Halida Muslimovića, a bavili smo se i fenomenom zvanim - Jakov Jozinović. Ko je on i čime osvaja region rekle su njegove iskusnije kolege.

Budite uz Kurir televiziju i Stars specijal danas od 15.00.