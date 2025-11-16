PRAVO SA MTV-ja NA KURIR TELEVIZIJU! DIDI J! – ekskluzivni intervju sa njom u današnjem Stars specijalu, od 15.00
Sočne i ekskluzivne priče očekuju vas i ove nedelje u Stars Specijalu uz naš neprikosnoveni dvojac - Oliviju Jontić i Ivana Kleuta.
Pravo sa MTV-ja na Kurir televiziju. Svetska a naša Didi J, otvorila je vrata svog salona i otkrila sve detalje iz života u Srbiji ali i u Americi. Našeg novinara Ivana Gajića počastila je specijalnim tretmanom lica, koji je samo za Kurir televiziju prvi put lično obavila.
Jedna je Ćana! Legendarna pevačica, nakon fiće, bube, kamiona, sela je u kokpit i pokazala umeće u vožnji aviona. Tom prilikom otkrila je mnoge tajne estrade.
Bili smo i na svim glavnim gradskim dešavanjima, pa smo tako iz prvog reda ispratili i koncert Halida Muslimovića, a bavili smo se i fenomenom zvanim - Jakov Jozinović. Ko je on i čime osvaja region rekle su njegove iskusnije kolege.
Budite uz Kurir televiziju i Stars specijal danas od 15.00.
Kurir