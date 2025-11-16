Slušaj vest

Starleta Atina Ferari otkrila je da je imala intimne odnose sa pevačem Miletom Kitićem, priznavši da nije imala pozitivno iskustvo s njim. Kontraverzna starleta istakla je da se zbog svega kaje, a za to je delimično kriv alkohol. Mile nije jedini poznati muškarac o kojem je govorila, ranije je otkrila i da joj se udvarao Šaban Šaulić

Foto: Kurir Televizija

- Strašno, bilo mi je jako loše iskustvo i jedno moje promašeno veče, ali samo jedno veče. To je dokaz da mlade devojke ne treba da piju i zahvalna sam Bogu što više ne pijem. Pijana ja, on polupijan, ja mlada i zgodna, a on nikakav. Tako se završilo, on je nula od ljubavnika i jedan deda - započela je Atina priču.

Nakon što je raskrinkala pevača, prešla je na njegovu ženu i ispričala kako Marta sigurno ima ljubavnika, jer smatra da pevač ne može da je "servisira". Pomenula je pevačicu Sandru Afriku, uz tvrdnje da je došla do slave upravo zavaljujući Miletu.

- Marta sigurno ima nekog za gonđiju i sigurno ne čeka Mileta Kitića da je servisira. Ima ona nekoga, a ima i on i svi vrlo dobro znamo priču između njega i Sandre Afrike i toga kako je ona uspela. Ali to je bilo ranije, on je tad i mogao nešto da uradi. Mene je samo mrnjavio, tako da je jako loš ljubavnik - ispričala je starleta za "Alo".

Ekipa Kurira je pokušala da stupi u kontakt sa pevačem pre objavljivanja ovog teksta, ali on na naše pozive nije odgovarao.

Bila sa Darkom Lazićem

Podsetimo, pevačica Atina Ferari otvoreno tvrdi da je bila u vezi sa Darkom Lazićem, a sada je konačno odlučila da iznese celu istinu.

- Mi smo se viđali ovako, ono, kod njega u Brestoviku ili kod mene kući, ili po snimanjima, odemo na neko zajedničko snimanje, pa se vraćamo zajedno kući. Svratimo usput negde nešto da klopamo, vrati me kući i to je to. S njim sam bila jedno četiri, pet meseci - rekla je Atina, pa nastavila:

- Dok je bio sa mnom, bio je okej. Mada meni se nikad nije sviđao taj način njegovog života, ta brza vožnja, motori. Nikad u životu nisam htela da sednem sa njim na motor, uvek sam se plašila da sačuvam svoj život, a iskreno, u ovoj pameti s njim nikad ne bih sela ni u kola.

Sami me Bog sačuvao one godine što nisam se vozila sa njim u kolima, ono je strašno, mislim... Dečku oduzeti vozačku dozvolu za ceo život i dati mu trotinet da vozi - rekla je Ferari u intervjuu za "Alo".