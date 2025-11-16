Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović pokrenula je lavinu kada je otkrila da je u jednom periodu života verovala da je na meti vradžbina. Kako je ispričala, njena maćeha pronašla je vezane sveće u crvenim koncima, kokošje noge ispod kapije i krvavi veš.

Sa sličnim situacijama, susretale su se i njene koleginice sa javne scene koje su opisale susret sa mračnom silom.

Pevačica i učesnica rijalitija "Elita", Zorica Marković, tvrdila je da je bila žrtva vradžbina koje su joj ozbiljno narušile zdravlje. Kako kaže, u jednom periodu nije mogla ni da stoji na nogama.

- Ma foliranti! Svi se prenemažu… Crna magija postoji, kad vam kažem! Jedno vreme nisam mogla da hodam, kao da sam invalid! U hitnoj mi doktorka kaže: "Nije ti ništa", a ja ne mogu da stanem! Spas sam našla u molitvama. Imam svog anđela čuvara - govorila je Zorica.

Pevačica Jelena Gerbec priznala je da je, nakon niza neprijatnosti, posetila vračaru u Smederevu zajedno sa Sandrom Afrikom. Tvrdi da joj je rečeno da su na nju bačene čini.

- Rekla mi je da su mi bačene čini i da treba nekoliko nedelja da se ta magija skine. Možda deluje smešno, ali ja verujem u to i nadam se da će biti bolje - ispričala je Gerbec.

Još jedna od pevačica koja otvoreno govori o vračarama je Nada Topčagić. Veruje u magiju jer joj je, kako tvrdi, još na početku karijere starica iz Modriče prorekla veliku popularnost.

- Kad sam počinjala, jedna baba mi je bacala pasulj i rekla da ću postati popularna. Kako da ne verujem kad se sve obistinilo - rekla je Nada.

Pevačica i astro tumač Vesna Rivas otkrila je da je 1998. godine prisustvovala spiritističkoj seansi na kojoj je, kako tvrdi, doživela susret sa duhom svog pokojnog oca.

- On je ušao u osobu prisutnu na seansi bukvalno likom i glasom. To nije igra. Ne treba se baviti prizivanjem duhova - upozorila je Rivas.

Pevačica Mina Kostić prolazila je kroz težak životni period za koji veruje da je povezan s crnom magijom. Tvrdi da su pojedinci nosili njene fotografije na groblje.

- Mene je Bog nagradio, sve sam preživela zahvaljujući molitvi - rekla je Mina.

Vesna Vukelić Vendi govorila je o susretu sa ženom za koju veruje da je bila "energetska veštica", koja ju je, kako tvrdi, godinama kontrolisala.

- Kidnapovala me iz lifta, odvela u stan da me preobraća… Koristila me kao medij. Spasao me Bog - ispričala je Vendi.

