Biljana Jevtić sada uživa u pravoj porodičnoj idili i luksuzu koji je izgradila sa suprugom Acom Ilićem, međutim u detinjstvu joj nije bilo lako.

Pevačica je odrasla u selu Grejač, između Niša i Aleksinca i godinama je živela u skromnoj i nedovršenoj kući koja je brojala čak deset članova.

Iako je njen dom imao svega dve prostorije, pevačica priznaje da je u njemu vladala sloga i harmonija.

– Možda je ranije bilo i više, ali ono što ja znam kada sam se rodila da je bilo nas desetoro. Bio je moj otac, moja majka, baba, prababa, stric i tu još neki stariji ljudi i ja i moja sestra kao najmlađe. Mi smo svi živeli u jednoj maloj kući, bile su dve sobe i jedan mali hodnik. Tada nije bilo betona, već zemljani pod. U jednoj sobi smo spavali nas četvoro, sestra i ja, otac i majka, a ovamo u drugoj sobi njih šestoro. Tako smo živeli, ali smo bili srećni – ispričala je Biljana i dodala da oduvek poštovala svoje rođake i roditelje i da je njihovu podršku uvek imala.

Nikad se nije libila da pomogne roditeljima, čak i da čuva stoku sa sestrom i obavlja poljoprivredne radove.

- Šta sve nisam radila… Nekad me je otac nervirao kad nas je budio u pet ujutru da obavimo sve poljoprivredne poslove. Imali smo veliko imanje, živeli smo od toga. Ustajali smo jako rano i skoro do 23 sam radila, bez obzira što sam išla u srednju školu. Dođem iz škole i pravo u njivu, nije bilo „neću“ i „ne mogu“. Morala sam i svinje da teram na pašu - istakla je pevačica u emisiji „Iz profila“ i dodala da je kao dete bila veoma snalažljiva, te je sa sestrom uspevala da organizuje i poljoprivredne poslove i slobodno vreme.

– Snalazili smo se, pustimo krave na ispašu, one imaju kukuruz, najedu se i spavaju, a mi se kupamo u reci. Mi smo se zabavljali i igrali, meni to nije bilo opterećenje – rekla je Bilja koja je zahvaljujući roditeljima uspela da dobro vaspitanje prenese i na svog sina.

Pevačica je istakla da je srećna što je od majke naučila da radi sve kućne poslove, kao i što je stekla zanatske veštine koje su joj kasnije bile korisne.

- Moja mama je šila i pored nje sam naučila i ja da uvek za sebe napravim nešto lepo - rekla je ponosno Bilja koja se mnoge svoje haljine sama sašila.

Danas je Biljana ponosna na svoje odrastanje u selu Grejač u koje ide kad god joj se ukaže prilika.

Iako je svoj dom sa suprugom Acom Ilićem napravila u Beogradu, svaki slobodan trenutak koristi da poseti porodičnu kuću na jugu Srbije.

Bilja i Aca danas uživaju u čistom luksuzu, a nedavno su otvorili vrata svoje dvospratne kuće u Beogradu za koju kažu da je jedna od najlepših na estradi.

- Uz tu prvu jutarnju kafu pretresemo sve teme i obaveze koje imamo tog dana. Naravno da se osvrnemo i na domaćinske stvari oko kuće, pričamo o tome kakve Ivan ima obaveze. Što se kaže, dogovor kuću gradi i mi tako otpočinjemo dan ili rezimiramo prethodni ako smo bili na nekom pevanju ili smo imali neko sniamnje – rekao je Aca.

Aca već godinama nosi titulu najvećeg domaćina i gospodina na estradi, a on kaže da ponosno ističe taj epitet i da mu je drago što upravo kolege govore to.

- Ne može čovek u životu sve da nauči, nešto mora da se ponese iz kuće. Biti domaćin je jedna lepa stvar, ima jedna definicija koja to najbolje opisuje. Domaćin je jedna velika titula koju čovek može da ponese, on čak ne mora ni da bude bogat, ali mora da bude uvažen i poštovan. To znači da je domaćin za svoju porodicu i ukućane dobar, požrtvovan i voleo bih da se ta definicija vrati u naš narod – govorio je Ilić.

