Jedan od učesnika Zvezda Granda, za kojim su svojevremeno devojke ludele, bio je Nikola Bokun, koga mnogi od vas sada ne bi ni prepoznali.

Mnogi su mu predviđali uspešnu muzičku karijeru, ali je pevač pre nekoliko godina rešio da okači mikrofon o klin i pokrene privatni biznis, o čemu je govorio za Grand.

-Vežu me lepe i stresne uspomene kad sam u Grandovom studiju. Imao sam tremu kad sam dolazio ovde u Zvezde Granda, bio sam mlad i ta količina stresa ostaje zauvek u duši, telu i mozgu, to se ne zaboravlja- priznao je kroz smeh, a potom otkrio gde je danas i čime se bavi.

-Imam svoju produkciju, radim ivente, događaje, vrhunskog nivoa, da ne bude da sam lažno skroman, ali puno rada, truda i vremena je uloženo u ceo tim. Drago mi je što me je i Grand produkcija kada je slavila 25 godina postojanja angažovala i što neguje ta prijateljstva i odnose među ljudima. Puno mi je srce bilo što sam mogao tad da dam svoj doprinos. Mikrofon sam okačio o klin, evo ima već nekoliko godina kako imam svoju firmu. Uvek slušam sebe i svoje srce koje mi je reklo da treba da radim nešto drugo u životu– objasnio je Bokun.

Na pitanje kako je odlučio se povuče iz sveta estrade i osnuje privatni biznis, pevač je odgovorio:

Foto: Printscreen, Pink

-Uvek sam imao talenat za kreativnost, uvek mi je mozak radio na više strana kada su u pitanju lepe i kreativne stvari. Igrom slučaja sam ušao u ovaj biznis ali se ispostavilo da sam dobru stvar uradio, zato uvek slušajte sebe i svoje srce- ispričao je za Grand i otkrio da li je teže biti pevač ili preduzetnik.

-Svaka delatnost je na svoj način teška, svaki uspeh podrazumeva ozbiljan trud i rad, nespavanje i odricanje tako da nema lakših i težih poslova za uspeh. Danas, ako želiš da si u vrhu u nekoj profesiji morate da date sve od sebe- objasnio je Nikola.

S obzirom da mnogi pevači danas nastupaju i poseduju svoje privatne firme, Bokun je istakao da je to za svaku pohvalu iako je on zagovornik da se treba posvetiti samo jednom poslu:

Foto: Kurir

-Svaka čast mnogim mojim kolegama koje mogu da postignu da se bave pevanjem i da imaju privatni biznis. Ja sam nekako shvatio da ako se u životu ne fokusiraš na jednu stvar ne možeš da budeš najbolji u tome, tako da ne znam, to je moj put. Ne mora da znači da neko ne može da radi više stvari na visokom nivou, ali ja sam shvatio da terba da izaberem jedan pravac i na kraju krajeva to mi je donelo najveći rezultat.

Na veliko iznenađenje, Nikola Bokun je otkrio da više nema želju da zapeva, čak ni za svoju dušu.

-Veruj mi da nemam želju! Mole me ovako i prijatelji i familija na nekim skupovima, ali kao da je to neki prošli život, da sam zaključao ta vrata. Uopšte ne poželim da pevam, ma ni u slobodno vreme- priznao je za Grand.