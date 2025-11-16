Slušaj vest

U potpuno novoj scenografiji, kao i sa novim konceptom emisije „Pusti brigu“, danas u 16.00, ugostiće vas voditelji emisije koju volite, novinarka Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, profesionalni kuvar i food stylist.

Foto: Zorana Jevtic

Gosti današnje emisije su Branislav Milićević - Branko Kockica, Marko Jovičić, Marko Marković I Živorad Žika Nikolić.

Glavni junak detinjastva ili mladosti mnogih gledalaca, gost je današnje emisije. Govoriće o fantastičnom uspehu predstave Ivica i Marica i Pepeljuga, o planovima za budućnost, kada su pozorišni komadi u pitanju, o smislu života, kao i o tome kakav je kada se naljuti.

Tokom cele emisije pričaće se anegdote koje govore o upoznavanju, kao i o druženju sa ostalim gostima u studiju.

Foto: Zorana Jevtic