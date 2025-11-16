Slušaj vest

Mirka Vasiljević dugo nije htela da bude deo savremenog doba i da koristi društvene mreže. Međutim, njoj je izgleda neko objasnio da sa svojom popularnošću može da bude jedna od najpopularnijih žena na društvenim mrežama, pa je ona taj savet izgleda poslušala i za kratko vreme je postala najviralnija dama na mrežama.

Ona na svojim profilima uglavnom daje receprte za zdrave obroke, pokazuje kako neguje svoje telo i lice, a u većini slučajeva je u skroz opuštenom izdanju i bez šminke. Naravno, ima i onih objava gde je Mirka tip-top sređena, pa te slike obično i imaju najveći kontent, jer nema onog ko nije opčinjen lepotom i energijom glumice.

Sada je Mirka ponovo objavila video o nezi svog lica, a ono što je sve iznenadilo je roze maska koju je imala na licu. To je proizvod brenda za negu lica koji ona koristi i koji je sada preporučila i svojim pratiocima.

Inače, glumica je ostala dosledna svom prirodnom izgledu i nije potpala pod uticaj estetske hirurgije. Na mrežama objavljuje snimke bez filtera, na čemu joj se mnogi pratioci dive.