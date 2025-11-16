Slušaj vest

Branko Milićević poznatiji kao Branko Kockica gost je emisije „Pusti brigu“, koja će biti emitovana danas, 16. novembra, od 16 časova na Kurir televiziji, gde ga je domaćica nedeljnog popodneva, voditeljka Ljiljana Stanišić, dočekala sa mnogo topline i poštovanja.

Nakon srdačnog pozdrava i zagrljaja, Ljiljana je otkrila zanimljiv detalj - njeno devojačko prezime je isto kao Brankovo.

Nezaboravan provod

1/5 Vidi galeriju Branko MIlićević se oduševio Stanišikom Foto: Boba Nikolic

Klecaju kolena, puca emocija

-Jao, kad sam vas ugledala, klecaju mi kolena -priznala je voditeljka kroz osmeh.

Tokom razgovora o Brankovom detinjstvu, Ljiljana je podelila simpatičnu tajnu iz svojih najmlađih dana:

- Sad ću da vam otkrijem da sam vas najviše volela kad sam bila mala i da sam obožavala da vas gledam. I da vam kažem… ja se prezivam Milićević - rekla je predstavnica "sedme sile"

Branko se iznenadio:

- Kao ja? Ma daj!

- Da! Uvek sam potajno želela da ste vi meni rod najrođeniji.

Branko je sa šalom odgovorio:

- Možda i jesam! To ćemo lako da utvrdimo. Da li znate gde je grob vašeg dede i pradede?

Nije skidao osmeh sa lica

1/4 Vidi galeriju Pusti brigu uz sjajne goste Foto: Zorana Jevtic, Boba Nikolic

Ljiljana je rekla da počivaju u selu Ripanj, nadomak Avale. Branko je zatim objasnio:

-Moj deda je sahranjen u selu Velike Pčelice kod Kragujevca. Znači, nismo rod - konstatovao je Branko.

-Sad ste mi srušili svet – našalila se Ljiljana.

Branko je odmah uzvratio sa osmehom:

- Zašto? Pa možemo da se smuvamo, valjda je i to dobro!

Vremeplov

Voditeljka je zatim podelila još jedno sećanje iz detinjstva:

-Kada sam bila mala, mama i tata su mi rekli da ste vi odrastali u Zemunu. Onda sam ih molila da me vode tamo da nađem vašu kuću. Nisam uspela, pa mi je mama rekla da ste se preselili. I time mi je srušila svet.

Njih dvoje su se toliko dobro razumeli da su čak i zaplesali u studiju. Nakon toga su seli i Branko je, kako je sama novinarka rekla, prvi put otvorio dušu i srce pred kamerama.