Slušaj vest

Slađana Trajković i njen suprug, folker Radiša Trajković Đani, godinama važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj estradi. Njihova ljubavna priča traje decenijama, a ono što ih najviše povezuje jeste snažna porodična energija kojom zrače gde god da se pojave.

Često se smeju, šale, pevaju i uvek donose sjajnu atmosferu gde god da se pojave, a najponosniji su na svoju decu. Ipak, mezimica svih je najmlađa Sofija, o kojoj uvek govore sa neizmernom toplinom.

Glava kuće

1/5 Vidi galeriju Slađana Trajković drži porodicu na okupu Foto: ATAIMAGES, Printscreen, Nemanja Nikolić

Slađana i Đani u javnosti ne hvale svoju naslednicu, ali zato njihovi bliski prijatelji ističu da je naslednca prava lepotica i njihova najveća radost. To se jasno vidi i na fotografijama koje Đanijeva žena redono objavljuje na društvenm mrežama. Reklo bi se da je ona nasledila najbolje osobine oba roditelja, majčinu nežnost i otmenost, kao i očevu harizmu i srčanost.

Porodica Trajković veoma drži do javnosti, pa se često pojavljuju na gradskim dešavanjim kako bi ispoštovli one koji su želeli njihovo prisutvo. Upravo tada ih novinari pitaju i o naslednicima. Svaki put kada Đani ili Slađa govore o svojoj deci, jasno se vidi koliku ljubav nose u sebi.

Đani se nebrojeno puta u intervjuima pohvalio da mu je porodica najveća podrška i oslonac u životu. Iza svake njegove pesme, svakog nastupa i uspeha stoji toplina doma kojoj se uvek vraća. Slađa, kao stub porodice, jednako ponosno ističe da su srećni jer imaju skladan odnos sa decom i da su ponosni na to kakvi su ljudi postali.

I u dobru i u zlu

1/5 Vidi galeriju Đani obožava svoju ženu Foto: Shutterstock, Ilustracija, Nemanja Nikolić, Tamara Trajković, Pritnscreen/Pink

Njihova ćerka, kako često govore, unosi posebnu svetlost u njihov dom. Slađana neretko ističe da ju je vaspitavala sa puno ljubavi, ali i sa jasnim vrednostima poštovanjem, radom, pristojnošću i iskrenošću. Đani, kao emotivni otac, nikada ne krije koliko je vezan za nju, te često kaže da je ona „tatina princeza“ koja ga tera da bude bolji čovek svakog dana.

U svetu estrade, gde je užurbanost česta, Trajkovići su dokaz da istinska sreća dolazi iz dobrog porodičnog odnosa. A njihova ćerka, koju mnogi opisuju kao pravu lepotu iz domaće javne scene makar i iz senke dodatno upotpunjuje tu sliku.