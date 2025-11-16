Slušaj vest

Dimitrovgrad još sabira utiske nakon sinoćnje čarolije na “Caribrodskoj šušenici”, gde je Viki Miljković priredila koncert za pamćenje — ali i trenutak koji je, kako kaže, posebno dirnuo njeno srce.

Nakon što je pod vedrim nebom zapalila atmosferu pred nekoliko hiljada ljudi na prepunom gradskom stadionu, najmanji, ali najvatreniji fanovi odlučili su da joj prirede iznenađenje. Strpljivo su je sačekali da se po završetku spektakla presvuče, ne prestajući da dozivaju svoju zvezdu. Čim se pojavila, stadionom se zaorilo: „Viki, mi te volimo!“

Iznenađena i ganuta dečjom iskrenošću, Viki im je prišla sa širokim osmehom, a umor od koncerta kao da je nestao. Iako je nastup trajao više od dva sata, pevačica je gotovo još sat vremena ostala sa publikom, fotografišući se, razgovarajući i grleći najmlađe obožavaoce koji su joj priredili doček koji se ne zaboravlja.

Viki Miljkovic koncert u Dimitrovgradu Izvor: Goran Jovanović

Ovaj emotivni trenutak došao je nakon nastupa koji je već sam po sebi bio pun energije i emocija. Na sceni joj se pridružio suprug i saradnik, Dragan Tašković Taške, čija je prepoznatljiva muzikalnost podržavala svaki njen takt. Publika je od prvih tonova pesme “Mahinalno” pevala uglas, a hitovi poput “Crno na belo”, “Da li si dobro spavao” i “Godine” podigli su atmosferu do usijanja.

Posebno srce večeri bio je trenutak kada je Viki na scenu izvela svog muzičkog štićenika, Nermina Handžića, koji je raspalio publiku izvedbama legendarnih pesama, dok se čeka njegova prva autorska numera. U zajedničkim duetima, Viki, Nermin i publika pevali su kao jedan glas.

„Kada pevam na jugu, kao da mi srce brže zakuca. Vaša toplina je moj vetar u leđa i uvek me podseti ko sam i odakle dolazim“, rekla je Viki, vidno dirnuta podrškom publike koja ju je pratila svakim stihom.

Veče je završeno ovacijama, ali je pravi vrhunac usledio tek posle – uz osmeh, zagrljaje i dečje glasove koji su pevačici dali razlog više da pamti Dimitrovgrad.

Za Viki Miljković ovo je, čini se, bila noć kada je jug još jednom pokazao zašto je njen dom — na sceni i van nje.