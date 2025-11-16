Slušaj vest

Biljana Jevtić trenutno je razdvojena od svog supruga Ace Ilića jer se on nalazi na turneji u Australiji. Pevačica je u emisiji "Premijera vikend specijal" govorila kako im prolaze dani dok su razdvojeni.

- Mi smo super, nismo se razišli kao što se piše. Aca je na turneji u Australiji. Bili smo mi odvojeni kada je bio na Farmi, a sada se čujemo i gledamo svaki dan. Ja ujutru skuvam kafu i mi pričamo sve vreme. - rekla je Bilja pa je dodala:

- Kada se ljudi razdvoje na neko vreme, shvate koliko se vole i koliko sve rešavaju zajedno, mene Aca podseća stalno o svemu.

1/5 Vidi galeriju Biljana Jevtić Foto: Kurir Televizija, Printscreen

Pevačica se potom osvrnula i na težak životni period kada joj je preminula majka, pa je otkrila da nije mogla da prisustvuje njenoj sahrani:

- Ja sam išla u Australiju na turneju, samo što sam stigla tamo, javili su mi da se to desilo. Ja nikada nisam pričala jednu stvar, kada je bila sahrana taj dan, ja sam šetala i nisam znala šta da radim. Ja sam tada zvala svoju sestru jer nisam bila na sahrani, zamolila sam je da svi izađu iz sobe jer je to u selu, da me pozove da se oprostim od svoje majke i to sam uradila. - pričala je Bilja dok je bila na ivici suza:

- Najteže mi je bilo kada sam se vratila i kada sam otišla tamo, tada sam se raspala. Moja majka je bila svesna svega, bila je bolesna, sve je to život, šta da se radi- rekla je Bilja za Premijeru vikend specijal.