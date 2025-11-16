Slušaj vest

Jakov Jozinović, mladi popularni pevač rođen je u gradu Vinkovci u kom je zapravo sve i počelo.

Kada je stasao i bio spreman za svoje prve nastupe, one prve aplauze Jakov Jozinović je dobijao od svojih sugrađena.

U Vinkovcima, rodnom mestu Jakova Jozinovića svi znaju za njega, a svoje prve muzičke nastupe imao je u pabu u kom je vikendom nastupao i u kom je zaradio svoj prvi honorar. Oni koji ga poznaju sad su otkrili kakav je pevač i ko je zapravo Jakov.

- Ne, dečko je stvarno, eto, ispostavilo se fenomen, čudo, ali najnormalniji dečko, stvarno, jako dobar. Mi se znamo od njegovog drugog srednje, to je jedno 3, 4 godine - kaže Jakovljev drug.

Ostao je isti

On je otkrio da li se Jakov promenio od kada je postao popularan.

- Iskreno, nije se previše promenio, ostao je isti, staložen, miran, sa svojim ciljem nekim, verujem da je imao veru u sebe, da će uspeti, pokazalo se to - kaže drug, a novinare je zanimalo da li je kada ga je prvi put čuo u pabu mogao da pretpostavi da će sve otići u pravcu u kom je otišlo.

- Puno je izvođača prošlo, retki su koji su baš došli na takav nivo, tako da, iskreno, nisam razmišljao da baš toliko visoko može da ode - kaže drug.

Jakov, po rečima druga, voli svoj grad i teško mu je pao odlazak.

- Voli svoj grad, i uopšte klinci, teško im padne početak taj, Zagreb, Osijek, svi se baš često vraćaju tu, tako je i on, prošle godine svaki vikend su bili kod kuće maltene, a sad kako su ga obaveze preuzele, malo je drugačije - kaže drug, pa otkriva kakav je danas kada dođe u svoje Vinkovce.

- Dečko je generalno opušten, lagan, tako da, komunikacija sa svima, zagrljaj sa svima, sada ga i startuju svi, ali opušten je, sa svima baš ima dobu komunikaciju, dobar odnos. Svi su dosta iznenađeni, nije bilo skoro da je neko ovako iz regiona iskočio, tako brzo.

Pored svoje škole, svog paba i svoje ulice u kojoj je odrastao, Jakov je vezan i za crkvu i crkveni hor u kom već godinama peva.

Emocija i mir

- Dolazak u crkveni hor mu je po svemu sudeći doneo jednu posebnu emociju i mir. Tako je on jednostavno došao, ali ja sad ne mogu tačno da kažem ni kada je to bilo, možda pre dve godine, tri, ne znam - kaže drugarica ovog mladog pevača koja je ispričala i kako su reagovali kada je bilo najavljeno da bi on mogao da im se pridruži u horu.

- Ove mlađe devojčice već su znale za njega i bile su: "Znate ko nam dolazi? Jakov Jozinović" - kaže drugarica sa osmehom.

Drugarica kaže da je Jakov imao mnogo obaveza, da je često putovao u Zagreb, nije baš uvek bio redovan na probama:

- Ali kad dođe onda vam je to sveopšte veselje.

Bez obzira što su devojčice reagovale na Jakova tako kako jesu, drugarica kaže da se on uopšte nije promenio.

Nekocentrisan

- Osobe kao što je on, baš istinski umetnici, su nekada i neshvaćeni. I on je bio, možda nije sve baš tako bajno, znači on je na času dosta bio često nekoncentrisan, ali ja kažem da umetnička glava kao što je njegova, da jednostavno ne možete od nje očekivati nešto kao nekome kome je sada važno čuti svaku informaciju, svaku činjenicu, koji obožava matematiku i tako dalje. To je neki drugi svet. Tako da, on je zapravo, ja bih rekla, i u svom razredu nekada bio neshvaćen, ali opet on je uvek imao neke svoje obožavateljke. Tako da, to vam je klasična, ona, tin zvezda.

U intervjuima često ističe mamu i baku kao najveću podršku.

- Kako sam upoznala njega, tako sam upoznala i njegovu mamu. Žena je uvek tu. Uvek čuva leđa, verujem da je to velika stvar. U pabu kada je imao svirke, mi smo bili svi tamo kao ekipa i mama je bila tamo. Nema veze što je to večernji izlazak, mama uvek prati. I svaka čast, meni je to baš lepo. Ako imaš takvu podršku u porodici, znaš da imaš odličan temelj za sve. Tu je onda i ta priča s crkvom i pevanjem u crkvi i uopšte sa duhovnošću što mu je važno, sve to dolazi od porodice - kaže drugarica koja je za Jakova imala samo reči hvale:

Nebo je granica

- Ti možeš biti prepoznat od ne znam ja kolikih ljudi, ali ako ostaneš svoj, ako ostaneš normalan, ja mislim da ti je nebo granica, a on ide tim putem.

Očigledno da veliki uspeh, rasprodati koncerti širom regiona i nezapamćena euforija oko mladog i talentovanog Jakova nije iznenađenje za njegove sugrađane koliko je bilo za sve nas.

Vinkovci su i više nego ponosni na svoju zvezdu, pružaju mu vetar u leđa, daju mu krila, ali su ga naučili i kako se drži čvrsto na zemlji kada naiđe ogromna popularnost.

- On je zapravo karakter koji može to da podnese. Može, mogao je on to i pre, bio je on svestan zapravo sebe, naravno da je bio svestan, mislim, nećemo sada pričati o nekoj previše lažnoj skromnosti, on je globalno stvarno, kad ga pogotovo uporedite sa nekim drugima, skromna je osoba, ali on je svestan sebe i svog talenta i treba da bude, naravno. Mislim da je sposoban da se nosi s tim, ali opet s druge strane to je sve došlo tako brzo nekako, da možda malo treba neka kočnica nekada, a evo mi kažemo, zato kad god si tu, dođe i znaš gde je izduvni ventil, je l' - kaže drugarica.

Poruke za Jakova

Drug i drugarica su imali i poruke za Jakova.

- Želim mu sve najbolje, naravno, u karijeri da ostvari sve svoje ciljeve, snove i da uspe i da ostane tako dostupan kao što je do sada bio sa svima - kaže drug.

- Ja sam njemu i rekla i ovako i to već zapravo on zna i već je na tom putu. Ja bih samo rekla da ostane takav kakav je, kakav je uvek bio, da ga cela ova situacija i sve ono što dolazi zapravo, ja mislim da tek dolaze neke velike stvari, da ga to ne promeni.

Kurir/Blic