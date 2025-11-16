Slušaj vest

Vesna Đogani u jednom intervjuu progovorila je o duetu Bajage i Devita koji je podelio naciju. Dok se jednom delu publike sviđa ovaj duo, drugima se to nikako ne dopada, a tu spada i pevačica Vesna Đogani.

- Ne znam zašto, ne znam šta mu je to trebalo. Nemam komentar, to je najveća glupost, ovo mi je ispunjavanje dečijih snova, bolje mi je mali Jakov. Moram da kažem da ja Devita gotivim, on je mag i za biznis i za sve, dečko je opasan, ali ne znam šta je Bajagi to trebalo. - rekla je Vesna za Premijera Vikend Specijal.

1/5 Vidi galeriju Đole i Vesna Đogani Foto: Dušan Petrović

Pevačica je potom govorila o svojoj svakodnevnici i kako provodi vreme sa porodicom.

- Ja sam vikednom na poslu, a ostalim danima sam mama, drugarica, žena ali sam žena i vikednom, jer je Đole stalno sa mnom - rekla je Vesna pa je dodala:

- Ja kada se vratim vikednom provodim vreme sa decom, budem im i drugarica. Iskreno ja se trudim da budem prisutna kao roditelj, ne mogu da budem toliko drugarica, ali može da mi se poveri.

- U porodici mora da bude balans, moram da kažem da se ja ne međam u odnose svoje dece, niti u izbore. Ja se od sada mešam kada mi traže savet, ako ne traže, ne mešam se ni u šta. Ne mešam se u ono što ne znam - izjavila je za Premijeru Vikend Specijal.