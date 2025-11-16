Slušaj vest

Pre nešto više od godinu dana bilo je mnogo onih koji su se smejali kad je Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej, pričala o svojim svetskim uspesima, koga poznaje i na koje revije ide. Rekli su: "Ma jeste, baš je to tako." Nema veze ni što je bilo snimaka i fotografija, ljudi nisu verovali.

Onda se pre pola godine desi famozna koreografija "Like it, like it" i sve je krenulo uzlaznom putanjom. U međuvremenu se dogodilo i gostovanje Didi Džej na MTV kanalu u Americi i još štošta.

Dijana je trenutno u Srbiji, a mi smo odlučili da je posetimo i pričamo s njom na sve ove teme. Samo za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 15 sati na Kurir televiziji, u razgovoru s novinarom Ivanom Gajićem, Didi se pohvalila svojim američkim uspehom.

- Drago mi je što ste moji gosti. Ovo je prvi put nakon gostovanja na MTV da dajem intervju, i to baš u Srbiji, jer sam slučajno ovde. Došla sam na nekoliko dana. Moj novi spot našao se na MTV, na američkom kanalu, i vrti se svakog dana nekoliko puta. Svideli su im se i pesma i spot koji smo radili u Parizu. Dobila sam poziv da gostujem u najgledanijoj emisiji na MTV, koja je i jedna od najgledanijih emisija na svetu.

Didi otkrila da li se u Americi plaćaju intervjui

Didi je ispričala kako funkcioniše šou-biz u Americi i da li plaća gostovanja u emisijama.

- U Americi se intervjui ne plaćaju, nemoguće ih je platiti. Nikad nisam platila nijednu televiziju, nijedan intervju bilo gde u svetu, ni na Balkanu, ni u Srbiji, ni u Americi. Imam svog PR koji mi zakazuje intervjue ili me sami pozivaju, ali u većini slučajeva me sad sami pozivaju, jer sam baš popularna. Imam pesmu koja je na top-listama, novi singl je na MTV.

U prijatnom razgovoru Didi nam je otkrila da joj se život skroz promenio pa joj sada, kako je rekla, svetski modni dizajneri šalju garderobu, a za to čak i novac dobija.

- Kad sletim u Njujork, Los Anđeles, Majami, Pariz, bilo gde, u mom hotelu ili u šourumu me dočeka puna soba garderobe. Mogu da biram šta želim da obučem. Naravno, sve dobijam na poklon. Eto, to je život jedne svetske zvezde - pohvalila se Didi pred kamerama Kurir televizije i nastavila:

- Znaju sve o meni i sve to me dočeka. Za džabe je sve. Zar to nije divno? Još me i mole da to obučem i okačim, i plaćaju za to. Dobijam pare za to - iskrena je pevačica.

Ovih dana mnogo se govori o uspehu mladog pevača Jakova Jozinovića iz Hrvatske , a pošto je Didi aktivna na Tiktoku, pitali smo je da li je možda čula za njega.

- Sad ispada stvarno glupo jer ja zaista ne znam, ne gledam i ne pratim. Drago mi je zbog uspeha, to je baš lepo.

Interesovalo nas je koliko Didi Džej uspeva da se posveti porodici, tačnije ćerki Dajani, da bude dobra majka, ali i supruga.

- Ja sve stižem. Svake večeri uspavljujem svoju ćerku jer ona ne želi da spava bez mene. Kad sam na nastupu ili na snimanju, tu je moj suprug da je uspava ili bake ili dadilje. Trudim se da što više budem s njom. Svakog vikenda radimo domaći, zato što petkom dobija domaći, putuje s nama.

Pevačica je otkrila i kakva je u kuhinji

Didi kaže da voli kulinarstvo, ali da nema vremena za kuvanje.

- Znam sve da spremim, ali nemam vremena da kuvam. Spremala sam kad sam bila tinejdžerka, bila sam uzbuđena zbog toga. Zanima me to, volim kulinarstvo, ali nemam vremena. Ja nisam kuvarica, ja sam svetska zvezda. Znate li da je u Americi jako popularno jesti pasulj i da je to baš cenjena hrana, a kod nas je "jao jedeš pasulj".

Didi je prisustvovala i reviji brenda "Viktorijas sikret", što joj je bio san od detinjstva. Sebi je postavila cilj da se sledeće godine i ona nađe na pisti tokom najpopularnijeg svetskog modnog šoua.

