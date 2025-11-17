Slušaj vest

U ovonedeljnom izdanju emisije "Stars Specijal", pevačica Stanojka Mitrović Ćana razgovarala je sa novinarkom Kurira u neobičnom okruženju, avionu.

- Idemo u Pariz! Sada mi nije do pesme, mnogo je odgovorno - našalila se pevačica sedeći za mestom pilota u simulatoru letenja.

Ćana je otkrila da se njene kolegenice, Sanja Đorđević i Marta Savić užasno plaše aviona:

ĆANA PROVOZALA NOVINARE KURIRA KROZ OBLAKE! U kok-pitu otkrila tajne svojih kolega: Nada Topčagić vrišti u avionu! Izvor: Kurir televizija

- Ja ih držim za ruku, one me zagrle. Ja kažem da se smire, počnem da pevam, one mi govore da ćutim dok ne poletimo. Ljudi koji se plaše su u neprijatnoj situaciji, jednom sam bila i izgrebana, neću reći ko me je izgrebao. Od muškaraca, Šerif Konjović i Jovan Perišić prednjače. Nikada nisam videla Jovana na aerodromu, a ne znam ni kako Šerif izgleda u avionu. Jovan Perišić nikada nije otišao u Ameriku i Australiju na turneju samo zbog aviona. Nada Topčagić vrišti u avionu, doziva sve svoje i pozdravlja se sa svima - kaže Ćana.

Pevačica je onda otkrila i da je bilo turbulencija koje su je veoma uplašile:

- Za sve ove godine bilo je svega, ispadale su i stvari kada se otvore gornje pregrade. Ne plašim se jer smatram da čovek ima određeni vek trajanja - kaže pevačica.

Ona dodaje i da sada dosta ređe viđa svoje kolege na aerodromu:

- Bilo je lepo kada nas je bilo puno, sada nema, ako vidiš dvoje ili troje na aerodromu - kaže pevačica.

Pevačica je onda pokazala i svoje pilotsko umeće.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs