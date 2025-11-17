ĆANA PROVOZALA NOVINARE KURIRA KROZ OBLAKE! U kokpitu otkrila tajne svojih kolega: Nada Topčagić vrišti u avionu!
U ovonedeljnom izdanju emisije "Stars Specijal", pevačica Stanojka Mitrović Ćana razgovarala je sa novinarkom Kurira u neobičnom okruženju, avionu.
- Idemo u Pariz! Sada mi nije do pesme, mnogo je odgovorno - našalila se pevačica sedeći za mestom pilota u simulatoru letenja.
Ćana je otkrila da se njene kolegenice, Sanja Đorđević i Marta Savić užasno plaše aviona:
- Ja ih držim za ruku, one me zagrle. Ja kažem da se smire, počnem da pevam, one mi govore da ćutim dok ne poletimo. Ljudi koji se plaše su u neprijatnoj situaciji, jednom sam bila i izgrebana, neću reći ko me je izgrebao. Od muškaraca, Šerif Konjović i Jovan Perišić prednjače. Nikada nisam videla Jovana na aerodromu, a ne znam ni kako Šerif izgleda u avionu. Jovan Perišić nikada nije otišao u Ameriku i Australiju na turneju samo zbog aviona. Nada Topčagić vrišti u avionu, doziva sve svoje i pozdravlja se sa svima - kaže Ćana.
Pevačica je onda otkrila i da je bilo turbulencija koje su je veoma uplašile:
- Za sve ove godine bilo je svega, ispadale su i stvari kada se otvore gornje pregrade. Ne plašim se jer smatram da čovek ima određeni vek trajanja - kaže pevačica.
Ona dodaje i da sada dosta ređe viđa svoje kolege na aerodromu:
- Bilo je lepo kada nas je bilo puno, sada nema, ako vidiš dvoje ili troje na aerodromu - kaže pevačica.
Pevačica je onda pokazala i svoje pilotsko umeće.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs