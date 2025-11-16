OLIVERA GUDELJ U KUPAĆEM KOSTIMU! DA LI MOŽE PRIJI CECI STATI NA CRTU? Isplivalale fotke sa jahte, Nemanjina majka GORI KAKO IZGLEDA (FOTO)
Majka Nemnje Gudelja, Olivera Gudelj po prvi put objavila je fotografiju u kupaćem kostimu. Ona, ćerka Vanja, sinovi Nemanja i Dragiša pozirali su na jahti, a tom prilikom svi su mogli da vide kako je Olivera u top formi u kupaćem kostimu.
Mnogi su prokomentarisali da Olivera može stati na crtu svojoj priji Ceci Ražnatović. Olivera je na sebi imala dvodelni kupaći što pokazuje da i ako je zagazila u šestu deceniju nema problema da pokaže svoje telo o kome kako se može primetiti itekako vodi računa.
35 godina ljubavi
Olivera i Nebojša Gudelj proslavili su ove godine 35 godina braka. Supružnici kojima je porodica osnov života i glavni pokretač,su tada iz Španije gde godinama unazad žive, došli su u rodno Trebinje kako bi sa rodbinom obeležili važan jubilej.
Tim povodom smo tada pozvali čuvenog fudbalera koji nam je ponosno govorio o stubu njihove porodice:
- U srcu našeg doma stoji žena tiha, postojana i duhovna koja se zove Olivera. Njeno majčinstvo nije samo dar života, već i svetinja koju čuva s poštovanjem, kao zavet pred Bogom. Rodila je našu decu na dane svetaca, kao znak nebeskog blagoslova, i svaki njihov dolazak bio je svetkovina, a ne samo rođenje-kaže Nebojša.
Kurir.rs