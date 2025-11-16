Slušaj vest

Majka Nemnje Gudelja, Olivera Gudelj po prvi put objavila je fotografiju u kupaćem kostimu. Ona, ćerka Vanja, sinovi Nemanja i Dragiša pozirali su na jahti, a tom prilikom svi su mogli da vide kako je Olivera u top formi u kupaćem kostimu.

Mnogi su prokomentarisali da Olivera može stati na crtu svojoj priji Ceci Ražnatović. Olivera je na sebi imala dvodelni kupaći što pokazuje da i ako je zagazila u šestu deceniju nema problema da pokaže svoje telo o kome kako se može primetiti itekako vodi računa.

Foto: Printscreen Instagram

35 godina ljubavi

Olivera i Nebojša Gudelj proslavili su ove godine 35 godina braka. Supružnici kojima je porodica osnov života i glavni pokretač,su tada iz Španije gde godinama unazad žive, došli su u rodno Trebinje kako bi sa rodbinom obeležili važan jubilej.

Tim povodom smo tada pozvali čuvenog fudbalera koji nam je ponosno govorio o stubu njihove porodice:

Foto: Momo Trebinje

- U srcu našeg doma stoji žena tiha, postojana i duhovna koja se zove Olivera. Njeno majčinstvo nije samo dar života, već i svetinja koju čuva s poštovanjem, kao zavet pred Bogom. Rodila je našu decu na dane svetaca, kao znak nebeskog blagoslova, i svaki njihov dolazak bio je svetkovina, a ne samo rođenje-kaže Nebojša.