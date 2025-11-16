Slušaj vest

Brat naše popularne pevačice, Breskvice, nedavno se pojavio na rođendanu kod Slađe Poršaline, a svojim prisnim odnosom zbunili su javnost.

Ubrzo je pevačicin brat osuo drvlje i kamenje po starleti, a onda se sada oglasila i objavila dokaze na kojima se vidi da je Mateja Ignjatović bio opčinjen Slađom.

Poršelina je istakla da njen životni tempo on nije mogao da isprati, te i da joj se ne dopada njegovo stanje na bankovnom računu.

"Nema para na računu"

- Ovaj mali želi da bude poznat preko mene. On se naljutio na mene jer ne želim da budem sa njim. Ne želim da budem sa nekim ko nema ni auto, bezdinarević je. Nosi samo titulu brata naše poznate pevačice. Molio me je da dođe na moj rođendan, došao je sa drugom i nije mi čak ni poklon doneo. Zna se kako ja živim. Sa mnom ne može da bude klinac koji nema ništa. Ljubomoran je na mene i moj život. Trenutno sam u Dubaiu, uživam. Mateja, mali, dvojka si. Ako hoće rat, dobiće ga, ali onda ne treba da mi gleda storije koje kačim. Za mene je šeik, a ne klinac bezdinarković. Ne zanimam me njegova titula, čiji je on brat, mene zanima šta si ti. Zna se vrlo dobro ko može da bude dečko Slađe Poršeline, a to je moj dečko iz Švajcarske. Preko mene je i postao poznat, ne može da isprati moj bogati tempo muškarac koji nema stabilne finansije. Ko mene dira, u misko polje gazi. Nisam želela da komuniciram sa njim nakon mog rođendana, ali s obzirom na to da priča razne stvari, moram da ga demantujem. Neka onda on mene demantuje, ako se ne vidi da je on mene jurio. Ja nisam Ena, da me je*eš, mene je*u samo skupi frajeri. Klinje me ne zanimaju. Ako nemaš za Dubai, nemaš ni za mene - istakla je Slađa.

Ona je potom priložila dokaze na kojima se vidi da joj Mateja pisao da se zaljubio u nju, da mu je prelepa i kako ne može da prestane da misli o njoj.

