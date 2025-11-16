"Nema para na računu"

- Ovaj mali želi da bude poznat preko mene. On se naljutio na mene jer ne želim da budem sa njim. Ne želim da budem sa nekim ko nema ni auto, bezdinarević je. Nosi samo titulu brata naše poznate pevačice. Molio me je da dođe na moj rođendan, došao je sa drugom i nije mi čak ni poklon doneo. Zna se kako ja živim. Sa mnom ne može da bude klinac koji nema ništa. Ljubomoran je na mene i moj život. Trenutno sam u Dubaiu, uživam. Mateja, mali, dvojka si. Ako hoće rat, dobiće ga, ali onda ne treba da mi gleda storije koje kačim. Za mene je šeik, a ne klinac bezdinarković. Ne zanimam me njegova titula, čiji je on brat, mene zanima šta si ti. Zna se vrlo dobro ko može da bude dečko Slađe Poršeline, a to je moj dečko iz Švajcarske. Preko mene je i postao poznat, ne može da isprati moj bogati tempo muškarac koji nema stabilne finansije. Ko mene dira, u misko polje gazi. Nisam želela da komuniciram sa njim nakon mog rođendana, ali s obzirom na to da priča razne stvari, moram da ga demantujem. Neka onda on mene demantuje, ako se ne vidi da je on mene jurio. Ja nisam Ena, da me je*eš, mene je*u samo skupi frajeri. Klinje me ne zanimaju. Ako nemaš za Dubai, nemaš ni za mene - istakla je Slađa.