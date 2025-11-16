Slušaj vest

Direktorka zabavnog programa TV Pink, Milica Mitrović, podigla je veliku pažnju gledalaca Elite nakon što je na svom Instagram nalogu otkrila da produkcija sprema specijalno izdanje programa koje bi moglo da unese potpuno novu dinamiku u popularni rijaliti.

Kako je najavljeno, sutra od 23 časa biće emitovana posebna emisija pod nazivom „Vanredno ubacivanje“, tokom koje će voditeljka Dušica Jakovljević ugostiti misterioznog novog učesnika.

Tvrde da će dolazak sve promeniti

Publika će imati priliku da ga upozna pre nego što zakorači u Belu kuću, a očekuje se da će njegov dolazak ozbiljno poremetiti postojeće odnose među takmičarima.

Ovaj događaj tek je početak uzbudljive večeri. Odmah nakon „Vanrednog ubacivanja“, program se nastavlja emisijom „Izbor potrčka“, u kojoj će se birati novi pomagač vođe, što neretko izaziva tenzije i među najmirnijim učesnicima.

