Nedavno je video Jane Todorović i njene ćerke Kristine Todorovićkada joj je odbrusila pred novinarima postao viralan na društvenim mrežema, a u komentarima se danima raspravljalo o ispravnosti njene reakcije u javnosti.

U polemiku su se uključile i kolege sa estrade što je Janu tada pogodilo, o čemu je sada progovorila u emisiji Grand specijal.

"Ljudi to nisu očekivali od mene"

– Ljudi nisu očekivali od mene, posle 30 godina, koliko sam tu, da reagujem tako javno. Živo sam biće. Nešto me je ćerka, da li…ne znam šta… Više sam puta to izjavljivala, ne bole me ti komentari, ali me bole komentari od ljudi koji me poznaju i koji su sebi dali za pravo da komentarišu mene kako sam se ja ponašala. Dobro, izletelo mi je, hoćete da me ubijete sada?

Bolno

Ona se još jednom javno izvinila svojoj mezimici koja joj ovu situaciju nije zamerila.

– Meni se to desilo, ja se još jednom izvinjavam svojoj ćerk ovako javno. Njoj je to bilo i smešno, rekla mi je: „Mama, ja ne mogu da verujem da mi vodimo medijski rat“. Meni je samo bolno što su me komenatarisali neki ljudi koji više nisu i neće biti u mom životu tako javno. Reagovala sam kao majka, možda to nije bilo majčinski, ali majka je majka– obajsnila je pevačica u emisiji Grand specijal.

