Slušaj vest

Nedavno je video Jane Todorović i njene ćerke Kristine Todorovićkada joj je odbrusila pred novinarima postao viralan na društvenim mrežema, a u komentarima se danima raspravljalo o ispravnosti njene reakcije u javnosti.

U polemiku su se uključile i kolege sa estrade što je Janu tada pogodilo, o čemu je sada progovorila u emisiji Grand specijal.

"Ljudi to nisu očekivali od mene"

– Ljudi nisu očekivali od mene, posle 30 godina, koliko sam tu, da reagujem tako javno. Živo sam biće. Nešto me je ćerka, da li…ne znam šta… Više sam puta to izjavljivala, ne bole me ti komentari, ali me bole komentari od ljudi koji me poznaju i koji su sebi dali za pravo da komentarišu mene kako sam se ja ponašala. Dobro, izletelo mi je, hoćete da me ubijete sada?

Jana Todorović Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

Bolno 

Ona se još jednom javno izvinila svojoj mezimici koja joj ovu situaciju nije zamerila.

– Meni se to desilo, ja se još jednom izvinjavam svojoj ćerk ovako javno. Njoj je to bilo i smešno, rekla mi je: „Mama, ja ne mogu da verujem da mi vodimo medijski rat“. Meni je samo bolno što su me komenatarisali neki ljudi koji više nisu i neće biti u mom životu tako javno. Reagovala sam kao majka, možda to nije bilo majčinski, ali majka je majka– obajsnila je pevačica u emisiji Grand specijal.

Kurir/Grand

Ne propustiteStarsPREMINUO MLAD, ALI ZAUVEK U SRCU: Jana Todorović emotivnom fotografijom odala počast preminulom sestriću: Srećo tetkina (FOTO)
Jana Todorović
Stars"NEĆU NA FAKULTET" Janina ćerka ne želi da nastavi školovanje, ovo je odlučila da radi!
Jana Todorović sa ćerkom
StarsJANU NA AERODROMU SAČEKALA ĆERKA: Zbog nje je bila u centru skandala: "Mama je nervozna, pa kaže svašta"
Jana Todorović i Kristina Džulijen u javnosti nakon skandala
StarsJANA PRVI PUT O NEPRIJATNOJ SITUACIJI SA ĆERKOM U JAVNOSTI: Progovorila kakve je uvrede i osude javnosti doživela, pa poručila: Kristina je rođena za kameru!
Jana Todorović i Kristina Džulijen u javnosti nakon skandala

Jana Todorović prvi put sa ćerkom u javnosti nakon drame kod Viki Miljković Izvor: MONDO