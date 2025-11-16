Slušaj vest

Starleta i bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić u skladnom je braku sa 24 godine starijim biznismenom, 52-godišnjim Pecom Raspopovićem, sa kojim ima sina Jovana, dok iz ranije veze ima ćerku Magdalenu.

Aleksandra je dugo skrivala svog supruga sa društvenih mreža, pa je pratioce potpuno iznenadila kada je na Instagramu objavila novu fotografiju na kojoj Peca pozira s blizancima u naručju i kačketom na glavi.

Međutim, ono što je svima odmah upalo u oči jeste - Peca izgleda gotovo neprepoznatljivo! Komentari su se samo nizali, a mnogi su se pitali da li je Aleksandra malo preterala sa fotošopom ili je njen suprug možda isprobao neki tretman za podmlađivanje. Radoznali pratioci vodili su pravu mini-debatu, pokušavajući da dokuče šta je u pitanju.

Prevario je sa Majom Marinković

Inače, Aleksandra Subotić se svojevremeno razišla od Predraga Pece Raspopovića nakon što ju je on prevario sa njenom tadašnjom najboljom drugaricom, Majom Marinković.

Peca i Maja nisu krili svoju ljubav, javno su se eksponirali i na društvenim mrežama su neprekidno objavljivali zajedničke trenutke. Aleksandra se tada snimala uplakana i tvrdila kako izdaju neće oprostiti ni svojoj prijateljici, ali ni suprugu. Ipak, Subotićeva mu je oprostila prevaru pa je nastavila život sa njim, a često se na društvenim mrežama hvali luksuzom u kom uživa.

Ko je zapravo Peca Vijagra?

O njegovom privatnom životu oduvek se malo znalo. Ono što je poznato jeste da je Peca izuzetno bogat, potiče iz imućne porodice Raspopović, ali se o njegovim poslovima nije pisalo. Kako je Kurir svojevremeno pisao, Peca se obogatio zahvaljujući prodaji tableta za potenciju, garderobe i obuće iz Kine.

Pogledajte u kakvom luksuzu žive Aleksandra i Peca:

- To su kineske tablete odličnog kvaliteta, koje je on prvi doneo na naše tržište. Petar ih je delio svojim prijateljima kako bi oni davali svojima, da bi se krug što brže proširio. Tako je bilo, odjednom je cela Srbija bila navučena na "Pecinu vijagru", jer je bila mnogo kvalitetnija u odnosu na ono što se dotad prodavalo kod nas. Veoma brzo posao se raširio, a količine koje je Petar dovozio sa svakom turom su se duplirale. Za kratko vreme uspeo je da uzme mnogo para, a onda je odlučio da proširi biznis, pa se bavi prodajom garderobe i obuće iz Kine, ali one skuplje - započeo je za Kurir dobro obavešten izvor svojevremeno.

