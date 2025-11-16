Slušaj vest

Pevač Aca Lukas pojavio se danas na aerodromu sa nepoznatom plavušom!

Naime, medijske ekipe su uhvatile folkera u trenutku kada su zajedno krenuli do prevoza, a dok se ona sve vreme pored njega smejala i bila vidno raspoložena, pevaču nije bilo previše do smeha, te nije hteo da oda tajnu ko je devojka koju je prošetao.

Oni su zajedno nastojali da se što pre sklone od objektiva, a onda su zajedno čekali prevoz do grada, dok je pevač bio besan kao ris, te je u jednom momentu počeo da viče na pripadnike sedme sile, govoreći da treba da se pomere, iako su bili na javnom mestu.

- Aj, palite sad svi, aj sad stvarno palite - pričao je Lukas dok se besno kretao ka novinarima.

Novinarske ekipe su krenule za Lukasom, medjutim on je u jednom momentu potpuno izgubio kontrolu, pa je počeo da "pljuje" i dobacuje:

- Jel vas diram? Aj sad me ostavite na miru..

Lukas o Atini Ferari

Podsetimo, Atina Ferari je nedavno ispričala da je bila u vezi s Lukasom, na šta je on odgovorio u podkastu kod Bokija 13:

- Sad ću ti reći jednu stvar. Šta je ova, ovaj, onaj… Neću da pominjem. Psihopata ženski, odbegli iz ludnice. Ona što ne zna L da kaže, a priča zadnja tri meseca samo o meni. Kako je sa mnom u vezi, kako mi peglala košulje.I kako mi ta Fevalita, to ide na Jutjub non stop… Neka budala! Ja je poznajem, bila je kod mene tri, četiri puta, ali ne sama, bila je u društvu, nebitno - rekao je Lukas.

Na to ga je Boki 13 prekinuo pitanjem da li mu je zaista peglala košulje, a Lukas je u svom maniru odgovorio:

- Ona peglala?! Ona ne zna kako izgleda pegla! Treba da joj daš mapu do kuhinje da dođe!

kurir.rs/telegraf

