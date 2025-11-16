Slušaj vest

Žika Jakšić je tokom deset sezona muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", pored mnogo smeha, prolio i dosta suza kako zbog životnih priča, tako i zbog emotivnih izvedbi numera koje su mu drage.

Jedna pesma Žiku je posebno posebno pogodila u srce, te se prisetio perioda nakon razvoda braka, koji mu je teško pao.

Setio se razvoda

- Ovo je jedna od mojih omiljenih pesama uz koju sam plakao. Majke mi, sećam se vozim, to je bio period neke 2000. godine, ja sam stalno išao iz Ciriha za Nemačku. Tada sam se razveo i išao sam svake nedelje da obiđem sina – rekao je on i dodao:

- Ja pustim ovu pesmu u kolima, vozim i plačem. Sada neću da plačem, Mare me je naučio da se uzdržavam i da ne plačem u emisiji – rekao je svojevremeno.

Inače, reč je o numeri Verice Šerifović „Uvek si mi govorila majko moja stara“.

Za ovu pesmu je muziku i tekst napisao kralj narodne muzike Šaban Šaulić, a emocija kojom ova pesma odiše pogađa mnoge u srce i dušu.

