Ruška Jakić je nedavno javno komentarisala koleginice sa televizije, te šokirala tvrdnjama da se 90 odsto voditeljki bavi prostitucijom.

Kako je priznala, njena karijera traje decenijama jer je do uspeha došla zahvaljujući isključivo svom radu.

- Bavim se televizijom, a 90 odsto ljudi ne poznajem, to je u ovom poslu grozno. Kad sam prešla da radim na RTS, išla sam kod Branke Špiček, čuvene radio voditeljke, gde smo učili kako se izgovaraju rečenice, slogovi i slova. Danas mrmljaju kad čitaju vesti, to je nedopustivo - objasnila je Ruška Jakić, pa nastavila:

- Oko 90 odsto tih čuvenih elitnih da ne kažem šta, šta one rade, one prodaju svoje telo za novac i pokušavaju da se uvale na neke televizije da budu zvezde padalice. Što ja toliko trajem? Iza mene nikada nije stajao ni uspešan muž, ni političar, nikad nisam preko kreveta ništa, ja sam vodila ljubav samo iz ljubavi - otvoreno je ispričala.

"U medijske kuće dolaze čudnim putevima"

- Imam ja onu moju rubriku "Da, svakako, ne, nikako" kako se oblači jer moda, ove krpice na meni su znak ko sam, šta sam i gde sam krenula, kako ću nekome da kažem dobro jutro, dobar dan ili dobro veče. Ne možeš ti polugo, ne znaš da li imaš suknju ili nemaš, da razgovaraš sa ministrom policije, ili uopšte da se pojaviš na televiziji u 6 sati ujutru, a meni se sve čini da je nešto zaboravila da obuče, one u medijske kuće dolaze čudnim putevima - rekla je Ruška svojevremeno.

